Michniewicz nie oglądał kompromitacji reprezentacji Polski. Miał ważny powód

Reprezentacja Polski miała w łatwy sposób sięgnąć po trzy punkty w meczu z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Po pierwszej połowie spotkania w Kiszyniowie wszystko wskazywało na pewne zwycięstwo drużyny Fernando Santosa, która prowadziła 2:0. Po przerwie zaprezentowała się jednak fatalnie i dała się zaskoczyć rywalom. W efekcie straciła trzy bramki i sensacyjnie przegrała 2:3.

Czesław Michniewicz miał ważne święto w trakcie meczu Polaków. "Kamień z serca"

Były selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz nie oglądał tej kompromitującej porażki. I miał ku temu ważny powód. Tego samego dnia świętował wraz ze swoją żoną Grażyną 25. rocznicę ślubu. Poinformował o tym na Instagramie, gdzie wrzucił wspólne zdjęcie przed restauracją Biały Królik w Gdyni. "25 lat razem" - napisał trener.

Czesław Michniewicz Screen/Instagram - https://www.instagram.com/czeslaw_michniewicz/

Jego syn Mateusz Michniewicz skomentował zbieżność rocznicy ślubu z meczem reprezentacji na Twitterze. "Wy pytacie, czy ojciec się cieszy, bo jakieś zdjęcie na Instagram wstawił. Dzisiaj z mamą mieli 25. rocznice ślubu, wiec ciężko powiedzieć czy się cieszy, czy jednak nie" - napisał. I dodał żartobliwie. "Ale ogólnie to kamień z serca, ze taty tam nie ma, przecież po takich trzech meczach, to by ktoś na niego zamach zrobił, zanim jeszcze by wrócił do kraju" - czytamy.

Nowa praca Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski został zwolniony po zeszłorocznym mundialu. Od tamtej pory pozostawał bezrobotny, ale ostatnio znalazł jednak nową pracę - objął saudyjskie FC Abha. Drużyna zajęła w minionym sezonie 12. miejsce w tabeli. - Porównałbym ją do Stali Mielec czy Wisły Płock w ekstraklasie. Od kilku lat Abha walczy o utrzymanie. I nie ma ambicji, aby znaleźć się w Top 10 - powiedział Adam Błoński, ekspert od piłki azjatyckiej w rozmowie ze Sport.pl.