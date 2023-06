Jeden obrazek jak tysiąc słów. Nagrali autokar reprezentacji Polski [WIDEO]

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Mołdawią w meczu eliminacji Euro 2024 w Kiszyniowie. Biało-Czerwoni po pierwszej połowie prowadzili 2:0 po trafieniach Arkadiusza Milika oraz Roberta Lewandowskiego i wydawało się, że nie mogą oddać trzech punktów rywalom. W drugiej części meczu dali jednak zdominować się 171. drużynie rankingu FIFA i sensacyjnie przegrali.

Fernando Santos nie mógł uwierzyć. Później został tylko smutek i nerwy

Już w trakcie spotkania realizator pokazywał Fernando Santosa, który był zaskoczony sytuacją na boisku. Po meczu selekcjoner wziął udział w konferencji prasowej, na której mówił, że "nie jest w stanie wytłumaczyć tego, co stało się w drugiej połowie". Przed Portugalczykiem długie tygodnie analizy i szukania sposobu na poprawę gry oraz koncentracji Biało-Czerwonych.

To miał być tekst o Lewandowskim. Ale to zupełnie nieistotne. Prorocze słowa Santosa

Po spotkaniu kamery nagrały selekcjonera, a materiał znalazł się na kanale YouTube Super Express Sport. Rozczarowany Santos spacerował za autokarem, unikając kontaktu ze wszystkimi innymi na parkingu. Później w towarzystwie współpracowników wszedł do pojazdu i usiadł w pierwszym rzędzie. Przyłożył rękę do twarzy i smutek zamienił się w zdenerwowanie, co widać po gestykulacji. Selekcjoner zamienił kilka zdań z Grzegorzem Mielcarskim i nie był zadowolony.

Nic dziwnego, ponieważ dla reprezentacji Polski była to już druga porażka w eliminacjach Euro 2024. Biało-Czerwoni mają na koncie trzy punkty i zajmują czwarte miejsce w grupie E. Przed nimi są Czechy, Albania i Mołdawia, a za nimi jedynie Wyspy Owcze. Na Euro awansują dwa najlepsze zespoły z grupy.

Katastrofa, kompromitacja, brak słów. Polacy przebili nawet realizatora [OCENY]

W kolejnym meczu Polacy zmierzą się u siebie z Wyspami Owczymi. Starcie zaplanowano na 7 września. Trzy dni później piłkarzy Fernando Santosa czeka spotkanie z Albanią w Tiranie.