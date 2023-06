Lewandowski podczas wywiadu usłyszał: "Lewy, zmień trenera!". Ta reakcja

To jedna z najbardziej haniebnych porażek w historii reprezentacji Polski. We wtorek w Kiszyniowie drużyna Fernando Santosa przegrała 2:3 z Mołdawią, mimo że do przerwy prowadziła 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego.

W drugiej połowie nasz zespół jednak stanął i - jak przyznał Jan Bednarek - chciał dograć mecz na stojąco. To zemściło się na reprezentacji Polski, która straciła trzy gole i drugi raz skompromitowała się w eliminacjach Euro 2024.

Dla Lewandowskiego porażka była na tyle dotkliwa, że zaraz po meczu nie stanął przed kamerami TVP. Kapitan reprezentacji Polski najpierw krzątał się po murawie, a z dziennikarzami porozmawiał dopiero w strefie mieszanej.

- Ciężko mi powiedzieć, co wydarzyło się w drugiej połowie. Popełniliśmy jeden, potem drugi błąd i straciliśmy pewność siebie. Po pierwszej, szybko straconej, bramce zupełnie zatraciliśmy się w tym, co mamy grać. Mieliśmy jeszcze sytuację na "zabicie" tego meczu, ale jej nie wykorzystaliśmy. Ciężko jest mi w ogóle powiedzieć, co się stało. To jest po prostu niewiarygodne - przyznał Lewandowski.

"Lewy, zmień trenera!"

W trakcie kolejnych wypowiedzi w strefie mieszanej doszło do nieprzyjemnego incydentu. "Lewy, zmień trenera!" - krzyknął w kierunku kapitana kadry jeden z przechadzających w pobliżu kibiców kadry, o czym poinformował "Przegląd Sportowy".

"Lewandowski posłał mu nienawistne spojrzenie, na chwilę zamilkł, po czym powtórzył do siebie zadane pytanie. - Co czuję? A co mogę czuć? Wielkie rozczarowanie - zakończył" - czytamy w relacji tego, co działo się pod stadionem w Kiszyniowie.

Po trzech meczach eliminacji Euro 2024 sytuacja Polski w grupie jest trudna. Nasza drużyna z trzema punktami na koncie wyprzedza jedynie Wyspy Owcze. Polacy mają dwa punkty mniej od Mołdawii, trzy mniej od Albanii i cztery mniej od Czechów.

Kolejne mecze eliminacji Euro 2024 za niespełna trzy miesiące. 7 września podejmiemy Wyspy Owcze, a trzy dni później zagramy w Tiranie z Albanią.