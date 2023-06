Hajto już wie, kogo winić za klęskę z Mołdawią. Wymienił nazwiska

Każda kolejna statystyka z tego spotkania świadczy o skali piłkarskiej tragedii Polaków w Kiszyniowie. Ion Nicolaescu zdobył dwie bramki i został najlepszym strzelcem w historii mołdawskiej reprezentacji - po wtorkowym meczu uzbierał 12 goli. Polska jest pierwszą reprezentacją od 2014 roku, która w meczu z Mołdawią straciła trzy bramki - wtedy była nią Arabia Saudyjska (0:4). Mołdawia nigdy w swojej historii nie wygrała meczu, w którym przegrywałaby do przerwy 0:2. Aż do spotkania z Polską w eliminacjach Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Tomasz Hajto ostro o reprezentantach Polski. "Nie chcę słuchać czegoś takiego"

Do szerokiego grona krytyków polskiej kadry dołączył Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski nie szczędził kadrowiczom ostrych słów w pomeczowej relacji ze stadionu w Kiszyniowie. Wprost powiedział, że była to największa kompromitacja w historii polskiego futbolu.

- Nie chcę słuchać czegoś takiego. (...) Oglądałem Chorwatów, którzy są po ciężkim sezonie, jeden z Realu Madryt, jeden z Interem niedawno grał w finale Ligi Mistrzów. I ten wymiotował na boisku z bólu i ze zmęczenia, bo walczył za swój naród. Ja powiem tak: do dzisiaj wspomina się niektóre mecze za czasów kadencji Bońka, Laty, Lubańskiego, Hajty, Świerczewskiego i innych, ale w historii polskiej piłki aż taki blamaż to się nie zdarzył nigdy. Żeby ze 171. drużyną przegrać, prowadząc 2:0. Żeby w ogóle tak drużyna się posypała kompletnie w drugiej połowie - mówił Hajto.

Trener Mołdawii tymi słowami odmienił swój zespół. Wiedział, co powiedzieć

Główni winni porażki? Zieliński, Bednarek i Kiwior

Hajto miał żal do reprezentantów Polski, że po bardzo dobrej pierwszej połowie nie potrafili postawić kropki nad "i" po przerwie. - Ja wymagam od tych piłkarzy, którzy są piłkarzami wiodącymi, którzy zawsze stoją z przodu tej drużyny. Mamy sytuacje na trzy, na cztery zero Roberta Lewandowskiego. Nie strzelamy tego. Przy 2:0 łapie nas jakaś niepotrzebna nonszalancja na boisku. Zaczynamy grać sobie piłki od lewej do prawej, nie mamy w głowie tego, żeby tę bramkę strzelić i kompletnie zamknąć to spotkanie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wskazał też głównych winnych blamażu. - Strata Piotra Zielińskiego przy 2:0 i jego postawa po stracie piłki jest skandaliczna. Traci piłkę i się zatrzymał, nawet nie biegł truchtem, tylko się zatrzymał i patrzył co się z tyłu dzieje. (...). Zabrakło charakteru, zaangażowania, walki, determinacji, żeby im się przeciwstawić, bo oni mogli tylko strzelić bramkę po naszym błędzie i pójść na kompletny chaos. (...) Fatalna w drugiej połowie postawa Bednarka i Kiwiora. (...) To, co wyprawiał dzisiaj Piotr Zieliński na boisku przeszło wszelkie granice - analizował.

To boli. Niemcy śmieją się z Polaków po kompromitacji. Bezlitośnie o Lewandowskim

Wyjazdowa porażka z reprezentacją Mołdawii oznacza, że Polska spadła na czwarte miejsce w grupie E eliminacji Euro 2024. Dotychczas reprezentacja Polski mierzyła się z Czechami (1:3), Albanią (1:0) i właśnie Mołdawią (2:3). W tabeli Polacy wyprzedzają jedynie reprezentację Wysp Owczych, która do tej pory zdobyła tylko jeden punkt. Kolejny mecz Polska zagra właśnie z tym rywalem 7 września. Na Euro awansują dwie najlepsze drużyny z grupy.