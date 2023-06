Dzięki niemu Polska mogła wygrać. Po meczu przyznał: Mogłem strzelać

- To, co się stało, to jest coś niewiarygodnego i niewytłumaczalnego - przyznał po meczu z Mołdawią Jakub Kamiński. Skrzydłowy miał kapitalną sytuację do zdobycia bramki przy stanie 2:1 dla Polski, ale postanowił podać do Sebastiana Szymańskiego. Jest jednak świadomy, że mógł wybrać inaczej i zamknąć mecz.

