Trener Mołdawii tymi słowami odmienił swój zespół. Wiedział, co powiedzieć

We wtorek reprezentacja Polski zmierzyła się na wyjeździe z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Polacy stanęli przed teoretycznie łatwym zadaniem i po pierwszej połowie prowadzili 2:0. Trudno jednak opisać to, co wydarzyło się po przerwie. Gospodarze wrócili do gry i ostatecznie sensacyjnie wygrali 3:2. "Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, a niestety tak nie było. Kadrę żegnały gwizdy." - napisał po meczu Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Trener Mołdawii zdradził, co powiedział piłkarzom w przerwie

Porażka z Mołdawią to wielka kompromitacja polskiej piłki. Okazuje się, od 2015 roku gospodarze wtorkowego meczu strzelali więcej niż jednego gola jedynie takim drużynom jak między innymi Liechtenstein lub San Marino. Warto również jednak odnotować świetny powrót do gry Mołdawian, którzy mimo straty dwóch goli, nie załamali się. Selekcjoner Siergiej Kleszczenko wyjawił, jak zmotywował zawodników w przerwie.

- Nie liczyliśmy na taki wynik. Po pierwszej połowie byliśmy blisko porażki, ale w drugiej Polacy się poddali, a my graliśmy coraz lepiej. Strzeliliśmy pierwszego gola, drugiego i wtedy poczułem, że nie przegramy. W przerwie przeprowadziliśmy krótką rozmowę. Spytałem piłkarzy, co mamy do stracenia poza własnym honorem? Nic. Dlatego powiedziałem, żebyśmy grali wyżej i naciskali na rywala na jego połowie. Po kilku akcjach uwierzyliśmy w siebie. W drugiej połowie byliśmy niesamowicie zmotywowani i to zapewniło nam sukces - powiedział na konferencji prasowej.

Fernando Santos załamany po nieoczekiwanej porażce

W to, co się wydarzyło w drugiej połowie meczu, nie mógł uwierzyć selekcjoner Polaków Fernando Santos. - To jest nie do wytłumaczenia. Straciliśmy bramkę, potem mogliśmy łatwo strzelić na 3:1. Zdarzają się takie rzeczy, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się stało w drugiej połowie. Nic nie wskazywało na to, że tak się stanie. Inaczej nie mogę tego nazwać niż brak koncentracji - powiedział.

Szansę na rehabilitację reprezentacji Polski będzie miała dopiero 7 września. Wówczas zagra z Wyspami Owczymi. Po trzech meczach drużyna Fernando Santosa zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. Wyprzedza jedynie Wyspy Owcze.