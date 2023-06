Wichniarek wieszczy zmianę selekcjonera. Wskazał, kto za Santosa

Reprezentacja Polski kompletnie zawiodła w eliminacyjnym meczu z Mołdawią w Kiszyniowie. Choć prowadziła do przerwy 2:0, w drugiej połowie straciła trzy bramki i przegrała 2:3. Występ Polaków budzi powszechny niesmak. Tuż po nim na "Kanale Sportowym" w cierpkich słowach ocenił go Artur Wichniarek.

Wichniarek nie gryzł się w język po meczu z Mołdawią. "Wielka kupa w gaciach"

Ekspert przede wszystkim nie miał dobrego zdania o liderach naszej ekipy. - To, co mówił Santos: na treningu mistrzowie świata, ale jak przychodzi do meczu, że musisz zagrać z agresywnie grającym przeciwnikiem, to już naszych niestety nie ma. I dzisiaj Mołdawia nie zrobiła nic innego, jak tylko wyszła w drugiej połowie wyżej, agresywniej. I co się stało? I nasze wielkie indywidualności reprezentacyjne za przeproszeniem - kupa w gaciach. Wielka kupa w gaciach - wypalił.

Były napastnik wskazał również winowajców wtorkowej porażki. Oberwało się nawet największym gwiazdom. - Reakcja Zielińskiego po stracie piłki - skandaliczna. Chwytanie się z kostkę, gdzie wiesz, że nie ma tego faulu... Chcesz zasugerować sędziemu, że ktoś cię tam gdzieś kopnął. Być może któryś z naszych go lekko za sznurówkę pociągnął, ale na pewno nie zawodnik Mołdawii - ironizował.

Wichniarek nie pozostawia złudzeń. Wróży koniec Santosa. "Wycieczka na nieznane wody się nie powiedzie"

Suchej nitki nie zostawił także na obrońcach, a nawet bramkarzu - Wojciechu Szczęsnym. - Premier League się kłania. Co przy stracie drugiej bramki robi Bednarek i co robi Kiwior? Tam trzeba pressować, tam trzeba nawet pójść na kartkę, bo jak masz dwóch obrońców, to nie ma mowy o czerwonej kartce. Czyli przerywasz tę akcję w jej zalążku faulem. A trzecia bramka, no niestety. Wojtek Szczęsny, który nam ratował cztery litery przez ostatnie pół roku, wybrał się na wycieczkę na Kiszyniów, zwiedził linię szesnastki i mamy to, co mamy - dodał.

Na koniec Wichniarek wieścił zmianę na stanowisku selekcjonera reprezentacji. Wskazał nawet potencjalnego następcę. - Nie zdziwię się, jeśli Fernando Santos będzie drugim Vasco da Gamę po Sousie. Wycieczka na nieznane wody się nie powiedzie, zrezygnuje i facet, który był dzisiaj w studio TVP [Marek Papszun - przyp.red.], obejmie tę reprezentację - zakończył.