Zieliński przemówił po klęsce z Mołdawią. Wskazał winnego

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Mołdawią w spotkaniu eliminacji do przyszłorocznego Euro. Porażka jest o tyle bardziej bolesna, że zespół Fernando Santosa do przerwy prowadził 2:0. Po zmianie stron nasi piłkarze wyglądali jednak znacznie gorzej niż przed przerwą i nie zdołali dotrzymać kroku rozpędzonym piłkarzom z Mołdawii.

Piotr Zieliński bije się w pierś. "Nie można"

A właściwie, to sami ich napędzili. Była 48. minuta meczu, kiedy gospodarze zdobyli bramkę kontaktową. A przyczyniła się do tego strata Piotra Zielińskiego w środku pola. - No tak. Myślę, że to ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie. Nie można takich strat robić. Ja źle to przyjąłem, chciałem ratować, nie udało się. Czekali na ten moment i od tego wszystko się zaczęło - przyznał Zieliński przed kamerami TVP Sport.

Po tej sytuacji mołdawscy piłkarze się napędzili i z minuty na minutę dążyli do kolejnych bramek. - Złapali wiatr w żagle. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jesteśmy zdruzgotani. Jest mi ciężko, ale wyjdziemy z tego - stwierdził pomocnik reprezentacji Polski.

Czy piłkarz zgadza się z tym, że na drugą połowę wyszła zupełnie inna reprezentacja Polski? - Tak, tak. Rozmawialiśmy, żeby wyjść skoncentrowani, ale ja sam do tego źle podszedłem - przyznał.

- Była jeszcze sytuacja, że mogliśmy strzelić na 3:1. Przegraliśmy mecz w kuriozalnych niewytłumaczalnych okolicznościach - dodał Zieliński. Piłkarz podkreślił, że kadra musi wziąć odpowiedzialność za wyniki. - My musimy wygrać teraz wszystkie mecze, Taka jest prawda. Sami sobie to stworzyliśmy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego.

Po czterech kolejkach rywalizacji w grupie E Polacy mają trzy punkty i zajmują dopiero czwarte miejsce za Czechami, Albanią i Mołdawią, wyprzedzają tylko Wyspy Owcze. Na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech awansują po dwie najlepsze z każdej z dziesięciu grup, a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże wśród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły awansu.