Reprezentacja Polski nie wywiozła punktów z Kiszyniowa. Mołdawia wygrała spotkanie 4. kolejki eliminacji do Euro 2024 3:2, choć do przerwy to Polacy mieli dwubramkową przewagę. Naszym piłkarzom zabrakło klasy i w trakcie meczu, i tuż po jego zakończeniu.

2 Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl