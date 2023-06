Tak wygląda tabela polskiej grupy po kompromitacji w Kiszyniowie. Nie do wiary!

Po 45 minutach dwóch wtorkowych meczów - Mołdawia - Polska i Wyspy Owcze - Albania - tabela dla Polaków wyglądała bardzo dobrze. Biało-czerwoni, którzy po golach Arkadiusza Milika w 12. minucie i Roberta Lewandowskiego w 34. minucie prowadzili 2:0, mieli sześć punktów. O jeden mniej od lidera - Czechów i dwa przewagi nad trzecią Albanią.

Tak wygląda tabela polskiej grupy. Jest fatalnie

Potem sytuacja zaczęła się zmieniać. Już w 51. minucie Albania zdobyła jednak drugiego gola (Kristjan Asllani) w spotkaniu z Wyspami Owczymi, a potem, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, trafił jeszcze Ernest Muci, napastnik Legii Warszawa i Albania wygrała 3:1.

Tymczasem nasz zespół już w 48. minucie stracił bramkę, którą zdobył Ion Nicolaescu. W 62. minucie gospodarze wyrównali, ale tylko chwilę cieszyli się z gola, bo sędzia zauważył faul napastnika rywali na Damianie Szymańskim. Mołdawia w 79. minucie dopięła jednak swego, a znów do siatki ponownie trafił Nicolaescu. Sześć minut później, jak słusznie zauważył Mateusz Borek, komentator TVP1, Polacy byli już w mołdawskim piekle. Po rzucie wolnym bramkę głową zdobył bowiem Vladyslav Baboglo.

W efekcie Polacy spadli po porażce 2:3 z drugiej na czwartą pozycję w tabeli. Biało-Czerwoni tracą do prowadzących Czechów cztery punkty, do wicelidera Albanii - trzy, a do Mołdawii - dwa.

Czwarta kolejka zostanie rozegrana 7 września. Wtedy Polacy podejmą Wyspy Owcze, a Czesi zmierzą się przed własną publicznością z Albanią. Pauzować będzie Mołdawia.

Na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech awansują po dwie najlepsze z każdej z dziesięciu grup, a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże wśród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły awansu.

