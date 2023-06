Brawo, jest awans! Lewandowski goni legendy. Tak wygląda klasyfikacja wszech czasów

Jeszcze rozpoczęciem spotkania reprezentacji Polski z Mołdawią byliśmy uważani za zdecydowanych faworytów tej konfrontacji. Od samego początku potwierdziliśmy te słowa. Po raz kolejny z kapitalnej strony pokazał się duet polskich napastników Arkadiusz Milik-Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony zaliczył nawet awans w prestiżowym zestawieniu.

Robert Lewandowski przesuwa się w rankingu najlepszych strzelców wszech czasów. Goni legendy

Polska objęła prowadzenie we wtorkowym meczu już 12. minucie, kiedy Arkadiusz Milik wykorzystał dobre zgranie głową Roberta Lewandowskiego i umieścił piłkę w bramce. Nieco ponad 20 minut później było już 2:0. Ponownie dał o sobie znać duet naszych napastników, natomiast zamienili się oni rolami. Tym razem napastnik Juventusu podawał piłkę, a Lewandowski uderzył ją zza pola karnego i trafił do siatki.

Dzięki temu trafieniu kapitan reprezentacji Polski przesunął się w rankingu najlepszych strzelców narodowych. Do tej pory zajmował ex aequo z reprezentantem Iraku Husseinem Saeedem dziewiątą lokatę. Dzięki bramce awansował na ósme miejsce, które dzieli z nieżyjącym już Zambijczykiem Godfreyem Chitalu. 34-latek traci zaledwie dwa trafienia do piłkarza Zjednoczonych Emiratów Arabskich Aliego Mabkhouta. Liderem zestawienia jest niezmiennie Cristiano Ronaldo, który ma na koncie 122 bramki.

Ranking najlepszych strzelców w reprezentacjach:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 122 gole

2. Ali Daei (Iran) - 109 *

3. Lionel Messi (Argentyna) - 103

4. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89 *

5. Sunil Chhetri (Indie) - 87

6. Ferenc Puskás (Węgry) - 84 *

7. Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - 81

8. Godfrey Chitalu (Zambia) - 79 *

8. Robert Lewandowski - 79

10. Hussein Saeed (Irak) - 78 *

11. Pele (Brazylia) - 77 *

11. Neymar (Brazylia) - 77

* - piłkarze, którzy nie poprawią już swoich rezultatów.

Reprezentacja Polski prowadzi z Mołdawią 2:1. Mecz trwa.