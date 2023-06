Katastrofa, kompromitacja, brak słów. Polacy przebili nawet realizatora [OCENY]

Wojciech Szczęsny: 2. W pierwszej połowie rola naszego bramkarza ograniczyła się do rozgrywania piłki nogami. Robił to spokojnie, z dużą koncentracją, a co najważniejsze: bezbłędnie. Mołdawia nie atakowała, ale na początku drugiej części gry dostała prezent od Polaków. Ion Nicolaescu zaskoczył Szczęsnego strzałem z dystansu, piłka wpadła do siatki, a bramkarz Juventusu mógł zrobić więcej. Rozgrzany z całą pewnością odbiłby to uderzenie. Przy kolejnych trafieniach bez szans, bo to, co wyprawiali nasi piłkarze w jego polu karnym, po prostu nie mieści się w głowie.

Tomasz Kędziora: 1. Niespodziewanie zagrał w obu meczach czerwcowego okienka i o ile w pierwszym spotkaniu z Niemcami pokazał, że może być ważną postacią w zespole Fernando Santosa, to w drugim po prostu się skompromitował. Pewnie sam nie jest w stanie wytłumaczyć, co stało się w Mołdawii po przerwie. Jeden z goli dla rywala na jego konto.

Jan Bednarek: 1. Przed przerwą był zmotywowany, grał na wyprzedzenie i zarządzał polską defensywą. Po niej skompromitował się tak, jak cała reprezentacja. Jako obrońca nie może dostać innej oceny, nawet jeśli inny zawinili bardziej.

Jakub Kiwior: 1. Powinien dostać dwie oceny: jedną za pierwszą połowę, drugą za drugą. Ale to jak każdy piłkarz naszej kadry. Przed przerwą pokazał wszystkie swoje atuty: dobre wyprowadzenie piłki, kontrolę sytuacji i umiejętne podłączanie się do akcji ofensywnych. Momentami obiegał nawet ofensywie grającego Nikolę Zalewskiego. Niestety, po przerwie gubił krycie przy stałych fragmentach gry, wyglądał na przestraszonego i razem z innymi obrońcami nie potrafił opanować szybkich ataków gospodarzy.

Przemysław Frankowski: 2. Miał kluczowe podanie przy pierwszym golu reprezentacji Polski. To po jego dośrodkowaniu Robert Lewandowski zgrał piłkę do Arkadiusza Milika, a ten wbił ją do bramki. W pierwszej połowie kilka razy szarpnął na skrzydle, zgrał piłkę na jeden kontakt, ale był mniej aktywny od Nikoli Zalewskiego. Po przerwie jakby nie było go na murawie, a Santos posadził go na ławce już w 64. minucie.

Damian Szymański: 2-. Miał zabezpieczać ataki i asekurować bardzo ofensywnie grających Piotra Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego. Przed przerwą robił to dobrze, choć bez wielkiej weryfikacji, a czasami jednym podaniem potrafił przyspieszyć grę. Potwierdził, że jest zawodnikiem od trudnej, boiskowej harówki, ale potrzebuje wsparcia, gdy rywale atakują większą liczbą piłkarzy.

Piotr Zieliński: 1. Jego strata piłki na własnej połowie przed bramką na 1:2 odmieniła mecz w Kiszyniowie, a biorąc pod uwagę jego umiejętności techniczne, była to strata szokująca. Źle przyjął piłkę, Mołdawianie złapali kontakt i poczuli, że są w stanie odwrócić losy meczu. Na nasze nieszczęście - nieszczęście Piotra Zielińskiego - dali radę. Piłkarzowi tej klasy nie wypada robić takich błędów.

Sebastian Szymański: 2-. Dobrze wykonywał stałe fragmenty gry, doskakiwał do rywali, szukał strzałów i kombinacyjnych rozwiązań. Problem w tym, że tylko przed przerwą. W drugiej połowie miał idealną szansę na gola, Jakub Kamiński wyłożył mu piłkę do pustej bramki, ale gola nie było. Na jego usprawiedliwienie dostał ją nie w tempo. To Kamiński powinien strzelać.

Nicola Zalewski: 2+. Aktywny, przed przerwą bardzo aktywny, a do tego imponujący szybkością i techniką. W drugiej Santos zmienił ustawienie i zdjął go z murawy już w 64. minucie. Gdy Polacy tracili kolejne gole, nie było go już na boisku. Choć pewnie gdyby był, niewiele by pomógł.

Arkadiusz Milik: 3. Po pierwszej połowie można było pisać: nareszcie wróciła jego współpraca z Robertem Lewandowskim. Pokazywał się do gry, cofał się do rozegrania, grał na jeden kontakt i strzelał. Pytanie, co z tego? Polacy skompromitowali się w Kiszyniowie, Milik był na boisku do 73. minuty i do niej był naszym najlepszym piłkarzem.

Robert Lewandowski: 2. Był pazerny na gole, szukał strzałów, a przez to, że to Milik cofał się do rozegrania, miał ich kilka. Trafił tylko raz - tylko, bo powinien więcej. Najgorsze, że jako kapitan nie potrafił podnieść zespołu, gdy tego najbardziej potrzebował. I choć katastrofa wydarzyła się w środku pola i w defensywie, to idzie na konto całego zespołu. Na czele z kapitanem.

Bartosz Bereszyński: 1. Wszedł na murawę w 64. minucie, zmienił Frankowskiego i nie da się o jego zmianie powiedzieć nic pozytywnego. Tak jak o grze całego naszego zespołu po przerwie.

Jakub Kamiński: 1. Miał piłkę, którą powinien zamknąć mecz, ale zamiast strzelać, podał ją do Sebastiana Szymańskiego. Nie zrobił tego w tempo, a co wydarzyło się później, wszyscy widzieliśmy...

Karol Świderski: 1. Nie pokazał nic.

Karol Linetty: 1. Nie pokazał nic.