Hajto kontra Szczęsny. "Nie podoba mi się"

Wojciech Szczęsny wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej przed meczem Mołdawia - Polska (początek we wtorek 20.06 o 20:45). - Rozumiem, że kibice chcieliby oglądać ofensywny futbol i na pewno stać nas na to, by grać lepiej. Ale z drugiej strony w DNA naszej piłki wpisane jest cierpienie na boisku, szukanie kontr czy szybkich ataków. Nie mamy w sobie tej cierpliwości, by długo i spokojnie budować akcje, która akurat w Kiszyniowie będzie nam potrzebna, bo uważam, że w takich spotkaniach to właśnie cierpliwość jest kluczowa - powiedział bramkarz Juventusu i wywołał prawdziwą burzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Tomasz Hajto zwrócił się do Wojciecha Szczęsnego. "Nie podoba mi się to"

W poniedziałkowej "Prawdzie Futbolu" do słów reprezentanta Polski w gorzkich słowach odniósł się Tomasz Hajto, który był zniesmaczony wypowiedzią 33-latka. - Trochę mi się nie podoba narracja niektórych piłkarzy, którzy mówią "my lubimy cierpieć" - zaczął 50-latek i po chwili potwierdził, że chodzi mu konkretnie o słowa Szczęsnego.

Skomplikowana sytuacja w grupie przed meczem Mołdawia - Polska. Niestety, jedno już wiemy

- Wojtek gra w topowym klubie z Serie A i topowym klubie w Europie. Ma przy sobie dwóch zawodników, którzy zdobyli mistrzostwo Włoch, jednego, który zdobył mistrzostwo Holandii. Ma wicemistrza Anglii, wicemistrza Francji, mamy też mistrza Hiszpanii Lewandowskiego z przodu i szóstą drużynę we Włoszech, czyli Zalewskiego. Następnie mamy Kamińskiego z szóstego miejsca w Bundeslidze, mamy Szymańskiego z Grecji. Mamy większy potencjał niż sami powoli zaczynamy oczekiwać od siebie - dodał Hajto.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Ekspert porównał reprezentację Polski do... reprezentacji Niemiec, która ostatnio przegrała z Biało-Czerwonymi. - Taka narracja i takie mówienie to tak, jakbyś zabierał niektórym piłkarzom umiejętności. Mamy solidny skład, nawet porównując ich do reprezentacji Niemiec. Mamy wielu zawodników o podobnych umiejętnościach, a mówimy, że musimy cierpieć - zauważył były piłkarz i trener.

Przepaść. Lewandowski kilkukrotnie droższy od całej kadry Mołdawii. Zieliński jeszcze więcej

Hajto nie gryzł się w język i dał Szczęsnemu jedną radę. - Ja polecam zobaczyć reprezentację Chorwacji, w której gra trzech czy czterech zawodników z własnej ligi. W kadrze jest Modrić, który jeszcze ani razu nie powiedział, że lubi cierpieć czy jest zmęczony. Jest Perisić, który z konieczności grał na lewej obronie. Tam jest identyfikacja i walka za swój kraj - powiedział.