Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią. Santos namieszał

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech, od porażki 1:3 z Czechami na wyjeździe, przegrywając 0:2 już po trzech minutach. Potem kadra prowadzona przez Fernando Santosa pokonała 1:0 Albanię na Stadionie Narodowym, a jedynego gola strzelił Karol Świderski. Dzięki temu Polska jest wiceliderem grupy E z trzema punktami i traci cztery do prowadzących Czechów. Szansa na zmniejszenie straty do lidera pojawi się we wtorkowy wieczór w wyjazdowym starciu z Mołdawią.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Polska znów gra o punkty z Mołdawią. Santos: To niewygodny rywal

Reprezentacja Polski grała ostatni raz o punkty z Mołdawią podczas eliminacji do mistrzostw świata w 2014 roku, które odbywały się w Brazylii. Biało-czerwoni wygrali 2:0 na własnym stadionie po golach Jakuba Błaszczykowskiego i Jakuba Wawrzyniaka - ten mecz odbył się 11 września 2012 roku. Z kolei w rewanżu na wyjeździe, konkretniej 7 czerwca 2013 roku, padł remis 1:1, a jedyną bramkę dla nas zdobył wspomniany Błaszczykowski. - Na boisku postaramy się nie być aż tak gościnni i chcemy zabrać punkty reprezentacji Polski - zapowiadał Siergiej Kleszczenko, selekcjoner mołdawskiej kadry.

Jakim składem zagra nasza reprezentacja w tym meczu? Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl podawał, że Santos ma postawić na ustawienie z trójką środkowych obrońców oraz Robertem Lewandowskim jako jedynym napastnikiem. Linię defensywną miał tworzyć tercet Bednarek - Kędziora - Kiwior, a tuż za plecami naszego kapitana miał znaleźć się duet Zieliński - Skóraś. - Mołdawia to niewygodny rywal, który spróbuje nas zaskoczyć. Nie uważam, że w futbolu można mówić, że ktoś jest faworytem. Nie ma czegoś takiego jak faworyt - mówił Santos na przedmeczowej konferencji prasowej.

Santos faktycznie postawił na formację z trójką defensorów, ale obok Lewandowskiego w ataku zagra Arkadiusz Milik. Na prawym wahadle z kolei nie wystąpi Bartosz Bereszyński, a Przemysław Frankowski. Sprawdziło się z kolei ustawienie naszej defensywy, ale trzeba stwierdzić wprost, że selekcjoner namieszał swoimi decyzjami.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią:

Szczęsny - Kędziora, Bednarek, Kiwior - Frankowski, D. Szymański, Zieliński, S. Szymański, Zalewski - Lewandowski, Milik

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Początek meczu o godz. 20:45.