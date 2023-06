Eliminacje EURO 2024. Gdzie oglądać mecz Mołdawia - Polska? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech rozpoczęła od wyjazdowej porażki 1:3 z Czechami. W drugim spotkaniu, które odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie, zawodnicy Fernando Santosa pokonali z kolei 1:0 Albanię. Teraz naszych piłkarzy czeka starcie z Mołdawią, z którą nie mierzyli się od prawie dziesięciu lat.

O której mecz Mołdawia - Polska w eliminacjach do EURO 2024?

Dzisiejsi rywale Polaków rozegrali już trzy spotkania eliminacyjne. Na początek zremisowali 1:1 z reprezentacją Wysp Owczych, a mecz z Czechami zakończyli bezbramkowym remisem. W sobotę Mołdawianie przegrali na wyjeździe 0:2 z Albanią i obecnie zajmują czwarte miejsce w "polskiej" grupie z dorobkiem 2 punktów. Dla przypomnienia Robert Lewandowski i spółka są wiceliderami grupy E (3 pkt).

Będzie to siódme spotkanie obu reprezentacji. Jak do tej pory Polacy odnieśli pięć zwycięstw, a jeden mecz zakończył się remisem 1:1. Miało to miejsce podczas eliminacji do mistrzostw świata w 2014 roku. Wynik ten był bardzo niekorzystny dla kadry prowadzonej wówczas przez Waldemara Fornalika, bowiem praktycznie pozbawił ją szans na awans na mundial.

Ostatni mecz Polski z Mołdawią odbył się z kolei w styczniu 2014 roku, kiedy obie reprezentacje zmierzyły się w meczu towarzyskim. Polacy wygrali wtedy 1:0, a zwycięską bramkę strzelił Paweł Brożek.

Mołdawia - Polska. Eliminacje do Euro 2024. O której godzinie mecz dzisiaj? Gdzie obejrzeć?

Polska i Mołdawia zmierzą się we wtorek 20 czerwca w ramach eliminacji do EURO 2024 w Niemczech. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie z kolei dostępny na stronie Sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport i Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.