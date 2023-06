Francuzi zachwyceni Polakiem. "Zasłużył na powołanie". U Santosa jeszcze nie zagrał

Mateusz Wieteska do tej pory wystąpił w zaledwie dwóch meczach reprezentacji Polski - oba pod wodzą Czesława Michniewicza. Zagrał w starciu Ligi Narodów z Belgią (0:1) oraz w sparingu z Chile (1:0). Otrzymał też powołanie na mundial w Katarze. - Co tu się dzieje? Byłem wyczytany z obrońców jako przedostatni, więc kamień z serca spadł - mówił. Ostatecznie obrońca nie zagrał ani minuty. Po zmianie selekcjonera wydawało się, że jego notowania spadły. Fernando Santos nie zaprosił go nawet na marcowe zgrupowanie. Mimo to Wieteska się nie poddał i rozegrał kilka świetnych występów w barwach Clermont, co zmieniło opinię 68-latka.

Dziennikarze nie mają wątpliwości. Wieteska powinien otrzymać szansę w kadrze

Santos powołał Wieteskę na czerwcowe zgrupowanie. Polska rozegrała już sparing z Niemcami (1:0), ale obrońca nie otrzymał szansy gry. Mało prawdopodobne wydaje się, żeby selekcjoner wystawił go też w pierwszym składzie na mecz eliminacji do Euro 2024 przeciwko Mołdawii, choć to w nim media upatrywały następcy Kamila Glika.

Jasne zdanie na ten temat wyraził Jason Cotard, dziennikarz sofoot.com. W wywiadzie dla WP SportoweFakty podkreślił, że Wieteska powinien otrzymać kilka minut w kolejnych meczach. Ostatnim sezonem w Ligue 1 udowodnił, że jest gotowy na grę z orłem na piersi.

- Ma już 26 lat, ale patrząc na to, co widziałem w starciach z takimi zespołami jak Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia, Olympique Lyon... Uważam, że zasłużył na powołanie. Aby być następcą Glika, który w swojej karierze grał w półfinale Ligi Mistrzów, myślę, że jest jeszcze pole do poprawy - powiedział Cotard.

Podobne zdanie w tej kwestii wyraził Laurent Calmut z "La Montagne". - Po takim sezonie w Ligue 1 sądzę, że mógłby sprawdzić się w rozgrywkach międzynarodowych - zaznaczył. Wieteska był filarem Clermont w sezonie 2022/23. Wystąpił 35 meczach, w których zaliczył dwie asysty. Po czerwcowym meczu z PSG został nawet wybrany do najlepszej jedenastki kolejki. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku i jak na razie nic nie stoi na przeszkodzie, by wypełnił go w całości.

Ważny mecz z Mołdawią

O tym, czy ostatecznie Wieteska otrzyma szansę gry w meczu z Mołdawią, przekonamy się już za kilka godzin. Polacy będą zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia, o czym przekonują zarówno Franciszek Smuda, jak i Jakub Kosecki. Nieco bardziej powściągliwy jest z kolei Wojciech Szczęsny, który ostrzegł, by nie lekceważyć rywala. Już w 2013 roku sprawił on sensację - zremisował 1:1 z Polską i pozbawił nas szans na awans na mundial w Brazylii. Początek meczu o godzinie 20:45.