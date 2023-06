Euro 2024. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Mołdawia? O której godzinie eliminacje? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polski z Mołdawią będzie siódmym bezpośrednim starciem obu drużyn. Dotychczas Polacy wygrywali pięć razy i raz zremisowali. Bilans bramkowy reprezentacji Polski w tych meczach to 10:2. Jedyny remis w historii tych spotkań jest szczególnie bolesny - miał on miejsce w eliminacjach do mundialu w 2014 roku i w zasadzie pozbawił Polaków szans na awans na tamten turniej.

Eliminacje do Euro 2024. Reprezentacja Polski gra trzeci mecz. Trzeba "tylko" pokonać Mołdawię

W dzisiejszym spotkaniu może zagrać tylko dwóch reprezentantów, którzy zagrali też w ostatnim bezpośrednim starciu z Mołdawią. Są to Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Kapitan polskiej kadry na pewno nie wspomina tamtego spotkania najlepiej. Wówczas grający w Borussii Dortmund napastnik nie strzelił gola, a w całych eliminacjach zdobył tylko trzy bramki - dwie przeciwko San Marino i jedną z Czarnogórą.

Dla Piotra Zielińskiego, który wszedł wtedy z ławki, było to dopiero drugie spotkanie w kadrze. Pomocnik debiutował zaledwie trzy dni wcześniej w towarzyskim starciu z Liechtensteinem (2:0). Na ławce rezerwowych byli jeszcze Wojciech Szczęsny i Bartosz Bereszyński, ale żaden z nich nie pojawił się na murawie.

Dzisiaj taki wynik jak wtedy (1:1), nie byłby może aż tak wielką katastrofą pod względem wpływu na całą kampanię eliminacyjną, ale wciąż byłby kompromitacją reprezentacji Polski. Wśród klubów najlepszych piłkarzy reprezentacji Mołdawii nie uświadczymy FC Barcelony, Juventusu, Napoli czy Romy, a grecki Olympiakos i włoską Modenę. Piłkarz tej ostatniej, a zarazem kapitan reprezentacji, czyli Artur Ionita nie wystąpi w meczu z Polską z powodów prywatnych.

Tamten mecz wspominał zresztą Wojciech Szczęsny, który przestrzegał przed lekceważeniem Mołdawii. - Przystępujemy do tego meczu jako faworyci, ale to nie będzie łatwe spotkanie. Byłem tutaj dziesięć lat temu, kiedy też byliśmy faworytem, a zremisowaliśmy i zagraliśmy beznadziejne spotkanie - powiedział bramkarz reprezentacji Polski w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Polska - Mołdawia. Eliminacje do Euro 2024. O której godzinie jest mecz dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV, stream online

Polacy zagrają z Mołdawią we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Mecz będzie można również obejrzeć w internecie. Stream online będzie dostępny na stronie Sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych TVP Sport i Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.