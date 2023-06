To tam Polacy zagrają z Mołdawią. Nawet w I lidze są lepsze stadiony. Tylko że jest jeden haczyk

We wtorkowy wieczór reprezentacja Polski rozegra czwarty mecz pod wodzą Fernando Santosa, który będzie przy tym trzecim spotkaniem w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polskich piłkarzy czeka wyjazdowy mecz z Mołdawią.

PZPN podpisuje umowę na mecz towarzyski. Tym razem Santos zaakceptował rywala

Chociaż Mołdawia jest o wiele niżej notowana od Polaków, to rywalizacja z tym rywalem nigdy nie były dla naszych reprezentantów spacerkiem. "Wystarczy przypomnieć ostatni mecz Polaków z Mołdawią o punkty, równo dekadę temu (czerwiec 2013 roku). W el. MŚ zaledwie zremisowaliśmy w Kiszyniowie 1:1. Mołdawia była wówczas 134. drużyną w rankingu FIFA, teraz jest na 171. miejscu" - czytamy w tekście Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl, który zastanawia się, czy tamten mecz z Mołdawią nie był największą wpadką Polaków w XXI wieku.

Polska z Mołdawią zagra na stadionie w środku blokowiska

Niewątpliwą zaletą reprezentantów Mołdawii będzie ich stadion. Mieszczący 10,5 tysiąca widzów obiekt Zimbru położony jest w środku osiedla w Kiszyniowie. Można więc z uśmiechem przypuszczać, że Mołdawian wspierać będzie też kilku kibiców z okolicznych bloków. Domowy stadion reprezentacji tego kraju oraz dwóch klubów - Zimbru Kiszyniów i Dacii Kiszyniów - został wybudowany za około 11 milionów dolarów w 2006 roku.

Chociaż obiekt nie prezentuje się zbyt imponująco, to posiada naturalną nawierzchnię, która jest sztucznie ogrzewana i automatycznie nawadniana. Nie brakuje krytych trybun, czy strefy VIP. Jest to jednak obiekt inny niż te, które posiadają polskie kluby. Dla porównania tylko na stadion Górnika Zabrze, który ma zostać w pełni wykończony w najbliższych miesiącach, przewiduje się wydatek na poziomie 300 mln złotych, czyli ok. 73,7 mln dolarów.

Patrząc na wyżej umieszczone nagranie, można stwierdzić, że niektóre obiekty w I lidze polskiej są bardziej nowoczesne. Można tu wymienić stadiony Wisły Kraków (pojemność wynosi ponad 33 tys. miejsc), Lechii Gdańsk (pojemność ponad 41 tys. miejsc), GKS-u Tychy (ponad 15 tys. miejsc) czy beniaminka rozgrywek w przyszłym sezonie - Motoru Lublin (ponad 15 tys. miejsc).

Jeszcze przed wylotem do stolicy Mołdawii team manager kadry, Jakub Kwiatkowski przestrzegał przed stanem murawy. - Faktycznie, w przeszłości ta murawa nie wyglądała dobrze. My byliśmy na początku kwietnia z wizytą w Kiszyniowie. Na pewno trzeba było wykonać dużo pracy na murawie. Organizatorzy zapewniali nas, że w czerwcu będzie w znacznie lepszym stanie, ale myślę, że chyba nie ma co za bardzo wierzyć w te słowa - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej. Ostatecznie wydaje się, że murawa nie prezentuje się najgorzej.

- Musimy być skoncentrowani. Najważniejsze będzie odpowiednie podejście. Jeżeli zabraknie nam szacunku do rywali, będziemy mieli kłopoty. Musimy podejść do tego spotkania w ten sam sposób, jak kilka dni temu do rywalizacji z Niemcami - tak o meczu z Mołdawią mówił z kolei Fernando Santos. Warto też pamiętać, że Mołdawia w eliminacjach do Euro 2024 u siebie jeszcze nie przegrała, notując dwa remisy 1:1 z Wyspami Owczymi i 0:0 z Czechami.

Kiedy i o której mecz Polska - Mołdawia?

Spotkanie Polski z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024 odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45. W pierwszych dwóch meczach eliminacyjnych Polacy ponieśli porażkę 1:3 z Czechami i wygrali 1:0 z Albanią. Relacje ze spotkania w Kiszyniowie będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.