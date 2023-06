Polacy, uważajcie! To tam była największa kompromitacja kadry w XXI wieku

Wygrana tam jest obowiązkiem, a każda strata punktów odebrana będzie jako kompromitacja. Tyle z pewnością można powiedzieć o trzecim meczu Polaków w eliminacjach Euro 2024 i wyprawie do Mołdawii. Warto sobie zdać sprawę, że sprawa zwycięzcy grupy E może rozstrzygnąć się nie w meczach Polaków z najmocniejszymi Czechami, ale właśnie w starciach z teoretycznie słabszymi rywalami. Mołdawia już w układzie tabeli namieszała, a w konfrontacjach z biało-czerwonymi też potrafiła ukąsić.

Największa wpadka Polski w XXI wieku? Rankingowo to była Mołdawia

Wystarczy przypomnieć ostatni mecz Polaków z Mołdawią o punkty, równo dekadę temu (czerwiec 2013 roku). W el. MŚ zaledwie zremisowaliśmy w Kiszyniowie 1:1. Mołdawia była wówczas 134. drużyną w rankingu FIFA, teraz jest na 171. miejscu. Nawet jeśli reprezentacja Polski dekadę temu była inną, bardziej rozbitą drużyną, to w tamtym meczu po prostu nie wypadało tracić punktów. To była jedna z trzech największych kompromitacji reprezentacji w XXI wieku. Stojąca w smutnej hierarchii na podium gdzieś za domową porażką ekipy Zbigniewa Bońka z Łotwą w 2002 roku i wyjazdową przegraną w 2007 z Armenią za Leo Beenhakkera. A może była to jednak największa kompromitacja? Łotwa i Armenia, które wygrywały wtedy z Polakami była w pierwszej setce rankingu. Z tak nisko notowanym zespołem jak Mołdawia nie straciliśmy natomiast punktów od końca eliminacji Euro 96, gdy zremisowaliśmy ze 136. Azerbejdżanem.

Nic dziwnego, że po meczu z Kiszyniowie polska prasa "płakała" i pytała, czy do dymisji poda się ówczesny selekcjoner Polaków Waldemar Fornalik? Ten mecz sprzed dekady nie zaczął się dla Polaków tragicznie. Biało-czerwoni wyszli na prowadzenie już w 7 minucie za sprawą... Jakuba Błaszczykowskiego. Przed przerwą jednak stracili pechowego gola, a potem choć przeważali, obijali słupki i celnie strzelali, to nie byli w stanie zdobyć bramki. Czego się dowiedzieliśmy po tym spotkaniu? "Że nadal jesteśmy bez(o)bronni, nie mamy stylu, a Lewandowski wciąż nie istnieje" pisał na Sport.pl Michał Szadkowski. Taki opis polskiej niemocy przez kolejne lata można było zresztą cyklicznie dodawać do jeszcze paru meczów.

W kontekście polskich starć z Mołdawią rzuca się w oczy jeszcze jedna rzecz. Chociaż bilans Polski z tym rywalem jest dobry - biało-czerwoni na 6 spotkań zanotowali 5 zwycięstw - to jednak goli w tych meczach nie strzelali wiele. Trzykrotnie wygrywali tylko różnicą jednej bramki.

U siebie w eliminacjach jeszcze nie przegrali

Mołdawia i teraz na biało-czerwonych ostrzy sobie zęby. Jest na fali, w tym roku u siebie jeszcze nie przegrała. Dwa razy remisowała. O ile wynik 1:1 z Wyspami Owczymi nie wzbudzał wielkich emocji, czy nawet był pewnym niedosytem, o tyle punkt wywalczony potem w Kiszyniowie z Czechami robi wrażenie do dziś. Co ważniejsze to nie był przypadek czy wielki łut szczęścia. Czesi po jednym ze stałych fragmentów gry gospodarzy, musieli wybijać piłkę z linii bramkowej. Oczywiście w meczu przeważali i oddali na bramkę Mołdawii więcej strzałów (choć tylko 3 celne), zdobyli nawet gola, ale ze spalonego. Obrona gospodarzy jednak radziła sobie z ich ospałymi atakami bez większych problemów. Czesi też jechali do Kiszyniowa po ważnej i budującej wygranej z Polakami (3:1), ale tą wygraną się zachłysnęli i szybko zaliczyli wtopę.

Może to dlatego po niespodziewanym towarzyskim triumfie biało czerwonych z Niemcami Fernando Santos na konferencji prasowej przestrzegał. Teraz to my przejmiemy rolę Niemców i dobrze byśmy tak jak oni nie bili głową w mur i uważali na kontry.

-To my będziemy mieć większe posiadanie piłki, atakować i kontrolować grę. To my siłą rzeczy będziemy zostawiać przestrzenie za naszymi plecami, a Mołdawia jak tylko może wyprowadza kontrataki. Na pewno Mołdawię trzeba obdarzyć takim szacunkiem, jak Niemców - puentował Portugalczyk. - Nie możemy ich lekceważyć i musimy być cierpliwi w swej grze - dodawał Wojciech Szczęsny.

O tym, że Santos zdaję sobie sprawę z zagrożenia, świadczy fakt, że do Mołdawii wyruszył wcześniej, tak by piłkarze mieli czas zapoznać się z kiepską murawą, na którą narzekali Czesi. Gospodarze ją jednak poprawili i na ich narodowym stadionie dziur aż tak bardzo nie widać. Dobrze też, by gracze przyzwyczaili się do trochę wyższych temperatur niż w Polsce. We wtorek w Kiszyniowie ma być 29 stopni, ale mecz zostanie rozegrany o 21.45 tamtejszego czasu.

Zwycięstwo z Niemcami... trzy razy cenniejsze niż z Mołdawią

Dlaczego tym meczem w Kiszyniowie więcej można stracić niż zyskać? Dzieje się tak zwykle, gdy 3 punkty są obowiązkiem. Jeśli Polska nie ugra tu pełnej puli, to wakacje spędzi na 3. miejscu w swej eliminacyjnej grupie. Albania, która w tabeli ma tyle samo punktów co biało-czerwoni we wtorek gra bowiem z Wyspami Owczymi i trudno tu liczyć na coś innego niż wygraną zdecydowanie wyżej notowanych Albańczyków. Czesi są liderem z 7 punktami i to się na razie nie zmieni. Skoro jesteśmy już po najważniejszym meczu na szczycie tej grupy (Czechy - Polska), to aż do 17 listopada, czyli rewanżu na Stadionie Narodowym sytuacje w grupie E będą kształtowały właśnie potyczki z rywalami, którzy na punkty w tej grupie będą polować: Albańczykami i Mołdawianami i w tych meczach nie można się potykać.

O tym jak wiele meczem z Mołdawią można stracić, informuje też matematyka rankingu FIFA. W nim punkty zależne są od wyniku, ale też charakteru spotkania i siły przeciwnika tj. jego rankingowej pozycji. Dla przykładu mecze eliminacji punktowane są 2,5 razy lepiej niż te towarzyskie. Ale rankingowa pozycja Mołdawii jest tak słaba, że za wygraną z 14. na świecie ekipą Niemiec w meczu towarzyskim, Polska do rankingu zdobyła 6 punktów, a za ewentualną wygraną z Mołdawią w eliminacjach Euro zdobędzie tylko nieco ponad 2 punkty. Jeśli natomiast zremisuje z Mołdawią, odebrane zostanie jej 10 punktów, a w przypadku porażki nawet 23. To oznaczało będzie spadek w rankingu. Oczywiście ranking jest sprawą wtórną, ale co miesiąc dobrze oddaje futbolowy krajobraz i koszt każdej wpadki. W eliminacjach Euro 2024 te koszty wpadek widać dopiero po ich zakończeniu.

Niepozorny mecz z Mołdawią dla Santosa będzie miał jeszcze kilka wymiarów. Może oznaczać jego pierwsze wyjazdowe zwycięstwo z Polską i poprawić atmosferę po słabej inauguracji eliminacji w Pradze. Warto przypomnieć, że to po prestiżowej, historycznej wygranej z Niemcami zaczął się piękny czas kadry Adama Nawałki, która potem doszła do ćwierćfinałów Euro. Meczów z rywalami z drugiej setki rankingu FIFA nie przegrywała. Oby ekipa Fernando Santosa złapała podobny wiatr w żagle i wygrywała to co ma w obowiązku.