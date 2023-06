Takim składem Polska ma zagrać z Mołdawią. Piłkarze trenowali między blokami

- Ustawienie taktyczne to są tylko liczby. Piłka nożna to dynamiczna gra. Najważniejsze będzie jej posiadanie. Mówię tu w kontekście meczu z Mołdawią, gdzie nasza strategia na mecz będzie nieco inna niż kilka dni temu na spotkanie z Niemcami - mówił w poniedziałek Fernando Santos.

Selekcjoner reprezentacji Polski do tej pory niechętnie opowiadał o personaliach, ale w poniedziałek zrobił wyjątek. Powiedział chociaż tyle, że w bramce przeciwko Mołdawii - co było oczywiste i bez jego słów - wystąpi Wojciech Szczęsny. - Nie ma powodów do zmiany. Jeżeli nie wydarzy się nic w trakcie treningu, Wojtek będzie grał od pierwszej minuty - przyznał Portugalczyk.

Fernando Santos ma po prostu taki styl

Santos z reguły pytania o skład i taktykę kwituje ironicznym uśmiechem. To nawet nie tyle wynika z faktu, że chce coś ukrywać, ile po prostu taki ma styl pracy. Nie lubi dzielić się zbyt wieloma informacjami. Nawet z piłkarzami, którzy o tym, kto zagra w danym spotkaniu, dowiadują się dopiero w dniu meczu na stadionie. - Selekcjoner wtajemnicza w swoje plany tylko swoich najbliższych współpracowników - słyszymy w PZPN, gdzie pytamy o styl pracy Santosa.

Portugalczyk, który jest na drugim zgrupowaniu z reprezentacją Polski, wprowadza swoje zasady. Kadra, jak podczas wielkich turniejów, w czerwcu wróciła do niemal codziennych konferencji prasowych. Z zawodnikami, bo Santos w przeciwieństwie do swoich poprzedników poza oficjalnymi aktywnościami - czyli konferencjami przed i po meczach, na których bywać musi - nie rozmawia z mediami. Ale kadra nie jest oblężoną twierdzą. Portugalczyk przed meczami z Niemcami i Mołdawią otworzył dla dziennikarzy w całości dwa treningi, choć pierwotnie miał otworzyć jeden. Te najważniejsze zajęcia - jak za poprzednich selekcjonerów - były co prawda zamknięte, ale Santos mimo to nie sprawia wrażenia, jakby chciał totalnie odciąć się od świata.

Szacunek i odpowiednie podejście

Szczęsny - Bednarek, Kędziora, Kiwior - Bereszyński, Bielik, D. Szymański, Kamiński - Zieliński, Skóraś - Lewandowski. Gdyby sugerować się ostatnim treningiem kadry w Kiszyniowie, skład na wtorkowy mecz z Mołdawią wyglądałby właśnie tak. Niewykluczone, że selekcjoner celowo mylił tropy, by na stadionie rywala, który jest odkryty i położony między wysokimi blokami z wielkiej płyty, nie pokazać zbyt wiele. Na pewno w ostatnich dniach rozważał także występ z dwójką napastników, gdzie w ataku miałby wystąpić Karol Świderski lub Arkadiusz Milik. Ostatni trening kadry wskazywał jednak jasno, że zagramy z jednym napastnikiem i dwoma ofensywnymi pomocnikami, czyli Piotrem Zielińskim i najprawdopodobniej Michałem Skórasiem, którzy będą biegać za plecami Lewandowskiego.

"Szacunek" i "odpowiednie podejście" - to były dwa zwroty, które portugalski selekcjoner w kontekście meczu z Mołdawią powtarzał na poniedziałkowej konferencji prasowej. - Musimy być skoncentrowani. Najważniejsze będzie odpowiednie podejście. Jeżeli zabraknie nam szacunku do rywali, będziemy mieli kłopoty. Musimy podejść do tego spotkania w ten sam sposób, jak kilka dni temu do rywalizacji z Niemcami - podkreślał Santos.

- Mołdawia to niewygodny rywal, który spróbuje nas zaskoczyć. W trzech ostatnich meczach - z Wyspami Owczymi (0:0), Czechami (0:0) i Albanią (0:2) - pokazał się z niezłej strony. To dobrze zorganizowany zespół, który pracuje na całym boisku. Poza tym nie uważam, że w futbolu można mówić, że ktoś jest faworytem. Nie ma czegoś takiego jak faworyt. Gdy rozpoczyna się mecz, obie drużyny mają takie same szanse - przyznał Santos. Początek meczu Mołdawia - Polska we wtorek o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Tak powinien wyglądać skład na mecz Polski z Mołdawią: