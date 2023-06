Zwycięstwo drużyny Probierza. Napastnik Górnika bohaterem kadry U-21

Reprezentacja Polski do lat 21 przygotowuje się do eliminacji do mistrzostw Europy w swojej kategorii wiekowej. Jej rywalami w grupie D będą Niemcy, Izrael, Bułgaria, Kosowo i Estonia. Drużyna Michała Probierza walkę o Euro rozpocznie we wrześniu, dlatego też czerwcowe zgrupowanie było dla niej ostatnimi sprawdzianami przed rywalizacją o punkty.

Drużyna Probierza znów nie wygrała. Kadra U-21 zremisowała z Czarnogórą

W swoim pierwszym czerwcowym meczu towarzyskim kadra U-21 tylko zremisowała w Warszawie z Finlandią 1:1, zdobywając jedynego gola dopiero z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Jedenastkę wykorzystał wówczas Szymon Włodarczyk.

Także napastnik Górnika Zabrze był bohaterem drugiego spotkania towarzyskiego, które Biało-Czerwoni rozegrali w poniedziałek wieczorem. Tym razem ich rywalem w Podgoricy była reprezentacja Czarnogóry.

Drużyna Michała Probierza znów źle rozpoczęła mecz, bo już w 7. minucie gola dla Czarnogórców strzelił Nikola Janjić. Na szczęście już siedem minut później kolejną na tym zgrupowaniu bramkę zdobył Włodarczyk, doprowadzając do wyrównania.

Wynik 1:1 utrzymał się do przerwy, a w drugiej połowie padła już tylko jedna bramka. Na szczęście był to gol dla reprezentacji Polski i ponownie autorstwa Szymona Włodarczyka, który w 79. minucie przesądził o skromnej wygranej Biało-Czerwonych.

Zwycięstwo Polaków 2:1 oznacza, że reprezentacja U-21 wygrała trzeci z ośmiu dotychczas rozegranych meczów towarzyskich pod wodzą Michała Probierza. Wcześniej Polacy pokonali Albanię (2:0) i Turcję (3:2). Biało-Czerwoni remisowali też z Finlandią (1:1), Austrią (0:0) i Łotwą (1:1), a także przegrali dwa spotkania - z Grecją (0:1) i Chorwacją (1:3).

Pierwszy mecz eliminacji do Euro U-21 w 2025 roku odbędzie się 8 września, gdy Polacy podejmą Kosowo.