W takich warunkach odbyła się konferencja reprezentacji Polski przed Mołdawią

Polscy piłkarze po piątkowym zwycięstwie 1:0 z reprezentacją Niemiec wracają do rywalizacji w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Zawodnicy Fernando Santosa po porażce 1:3 z Czechami i zwycięstwie 1:0 z Albanią zajmują drugie miejsce w grupie E z dorobkiem trzech punktów. Już we wtorek Polaków czeka wyjazdowe starcie z Mołdawią.

Santos i Szczęsny odpowiadali na pytania dziennikarzy... w sali gimnastycznej

Wtorkowy mecz odbędzie się na Stadionie Zimbru w Kiszyniowie. Polska reprezentacja jest już w stolicy Mołdawii, gdzie na poniedziałek zaplanowano konferencję prasową z udziałem trenera Santosa i bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Podczas spotkania z mediami był obecny między innymi dziennikarz Interii Wojciech Górski, który w mediach społecznościowych pokazał kulisy konferencji. Odbyła się ona w sali gimnastycznej.

- Za chwilę apel szkolny z udziałem selekcjonera Santosa... Tzn. konferencja prasowa oczywiście - napisał na Twitterze.

Podczas spotkania z mediami selekcjoner polskiej reprezentacji przyznał, że spodziewa się trudnego pojedynku. - Mołdawia to rywal, który na spróbuje nas zaskoczyć. W trzech ostatnich meczach - z Wyspami Owczymi (0:0), Czechami (0:0) i Albanią (0:2) - pokazała się z niezłej strony. To dobrze zorganizowany zespół, który pracuje na całym boisku - swierdził.

Najbliżsi rywale Polaków rozegrali już trzy spotkania w kwalifikacjach do przyszłorocznego Euro. Na początek zanotowali dwa remisy - 1:1 z Wyspami Owczymi i 0:0 z Czechami. W sobotnim meczu musieli już uznać wyższość Albani i przegrali 0:2. To daje im czwarte miejsce w "polskiej" grupie z dorobkiem 2 punktów.