Incydent przed hotelem reprezentacji Polski. Ochroniarz zareagował bezwzględnie [WIDEO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Euro 2024 od falstartu - w pierwszym meczu pod wodzą Fernando Santosa przegrała 1:3 z Czechami. Później Biało-Czerwoni się zrehabilitowali i wygrali 1:0 z Albanią. Teraz przed nimi trzeci mecz - ich rywalem będzie Mołdawia. Starcie odbędzie się we wtorek 20 czerwca, ale już dzień wcześniej nasza kadra zameldowała się w Kiszyniowie. Około godziny 13:00 biały autokar w eskorcie policji dotarł do hotelu. W trakcie powitania piłkarzy doszło do incydentu, podczas którego interweniować musiała ochrona.

Małoletni kibic w akcji. Chciał zdobyć autograf. Ochroniarz go ubiegł

"Kilka minut przed godz. 12. Dwóch postawnych ochroniarzy pod hotelem zaczyna rozkładać barierki. Choć barierki to chyba za duże słowo, bo to najzwyklejsze i łatwe do sforsowania słupki z rozciąganymi taśmami. Sami mijamy je bez problemu i przez obrotowe drzwi wchodzimy do środka" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Kłopoty na konferencji prasowej. Santos aż się skrzywił. "Nie rozumiem"

Większego problemu z ominięciem zabezpieczeń nie miał też jeden z kibiców. Kiedy zawodnicy zaczęli wychodzić z autokaru, mały chłopiec ubrany w koszulkę reprezentacji Polski uciekł ochronie i pobiegł pod drzwi hotelu, by osobiście zdobyć autograf.

Plan młodego fana się jednak nie powiódł. Niemal natychmiast w pogoń za nim ruszył ochroniarz, złapał go, a następnie odprowadził do bezpiecznej strefy. Choć sam pracownik skwitował wybryk małego kibica z uśmiechem, to chłopiec nie był zadowolony z finału tej akcji - kamery "Super Expressu" zarejestrowały, jak wrócił do rodziców ewidentnie zawiedziony. W późniejszym wywiadzie przyznał, że była to jego druga próba zebrania podpisów - wcześniej otrzymał aż 17 autografów na lotnisku. Incydent z udziałem chłopca i ochroniarza można zobaczyć na poniższym wideo od 27:41.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Mołdawią

Po przybyciu do hotelu kadra Santosa udała się na obiad. Na wieczór zaplanowano pierwszy trening drużyny. Jeszcze przed nim selekcjoner wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej. Towarzyszył mu Wojciech Szczęsny, który rozwiał wszelkie wątpliwości na temat klubu, w jakim będzie grał w przyszłym sezonie.

Mecz Mołdawii z Polską odbędzie się 20 czerwca o godzinie 20:45. Obecnie Biało-Czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie z dorobkiem trzech punktów. We wtorek powalczą o kolejne zwycięstwo.