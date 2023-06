Media: Coraz bliżej wielkiego transferu Zielińskiego. Padła konkretna kwota

Zieliński od lat prezentuje wysoką formę w rozgrywkach Serie A. Zwieńczeniem było zdobycie w tym sezonie tytułu mistrza Włoch z Napoli. Polak miał w nie gigantyczny wkład.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski rozśmieszył Santosa. Trening kadry

Zieliński odejdzie tego lata? Zainteresowany jest ligowy rywal

Po zakończeniu sezonu kibice podziękowali Polakowi w nietypowy, ale jednocześnie bardzo nobilitujący sposób. Na jednym z neapolitańskich bloków odsłonięto mural z podobizną Zielińskiego i podpisem "Dziękujemy Zielu". Na ten moment wydaje się jednak, że takie piękne obrazki mogą być jednocześnie pożegnalnymi dla Zielińskiego, który po siedmiu latach spędzonych w Napoli może zmienić pracodawcę.

Piotr Zieliński wciąż nie dogadał się z Napoli w sprawie przedłużenia kontraktu i na ten moment zanosi się na to, że do takiego porozumienia nie dojdzie. Jak donosi włoski portal Calciomercato.com, usługami 81-krotnego reprezentanta Polski zainteresowany jest Lazio. Zespół z Rzymu jest gotów przeznaczyć 20 milionów na Zielińskiego, a do pierwszego kontaktu między klubami ma nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Rosyjski mistrz atakował ludzi w samej bieliźnie. Sąd nie miał litości. Drakońska kara

Według informacji wcześniej wspomnianego serwisu obecny trener Lazio Maurizio Sarri wstępnie rozmawiał już z Zielińskim i jest bardzo entuzjastycznie nastawiony do takiego transferu. Szkoleniowiec bardzo dobrze zna się z piłkarzem, bowiem trenował go już dwukrotnie: najpierw w Empoli, które prowadził w latach 2012-2015, a następnie w Napoli, którego trenerem był od 2015 do 2018 roku.

Rzuty karne wyłoniły mistrza Ligi Narodów! Cudowna decydująca "jedenastka"

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Poza Lazio zainteresowanie pozyskaniem Zielińskiego mają wykazywać też kluby Premier League, takie jak Manchester United. W tym sezonie 29-latek wystąpił łącznie w 48 meczach, w których zdobył siedem goli i zanotował 11 asyst. W barwach Napoli poza tegorocznym mistrzostwem w rozgrywkach 2019/2020 wywalczył jeszcze Puchar Włoch.