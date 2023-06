Szczęsny dobrze pamięta. Przestrzega przed meczem. "Zagraliśmy beznadziejnie"

Wojciech Szczęsny był bohaterem piątkowego meczu z Niemcami. To w dużej mierze dzięki jego interwencjom Polska wygrała 1:0. - Na pewno mecze, w których mam dużo pracy [Szczęsny w meczu z Niemcami obronił 10 strzałów], bardziej zapadają w pamięć. Ale ja już jestem starym człowiekiem i wolę, gdy spotkania są poukładane i tylko raz na jakiś czas muszę się wykazać - powiedział bramkarz Juventusu.

Szczęsny razem z Fernando Santosem pojawił się na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem z Mołdawią. - Przystępujemy do tego meczu jako faworyci, ale to nie będzie łatwe spotkanie. Byłem tutaj dziesięć lat temu, kiedy też byliśmy faworytem, a zremisowaliśmy i zagraliśmy beznadziejne spotkanie [1:1, za kadencji Waldemara Fornalika] - przypomniał Szczęsny.

"Rozumiem, że kibice chcieliby oglądać ofensywny futbol"

Szczęsny w poniedziałek pytany był też o styl reprezentacji Polski. - Fakt: w ostatnich latach nie był ofensywny i piękny dla oka. Ale nie ukrywam, że mnie - jako piłkarza - interesuje przede wszystkim wynik. Wolę zagrać taką drugą połowę, jak w meczu z Niemcami i wygrać, niż grać ofensywną piłkę i zremisować 3:3 jak na Węgrzech czy przegrywać 2:3 jak ze Szwecją na ostatnim Euro - powiedział Szczęsny.

- Rozumiem, że kibice chcieliby oglądać ofensywny futbol i na pewno stać nas na to, by grać lepiej. Ale z drugiej strony w DNA naszej piłki wpisane jest cierpienie na boisku, szukanie kontr czy szybkich ataków. Nie mamy w sobie tej cierpliwości, by długo i spokojnie budować akcje, która akurat w Kiszyniowie będzie nam potrzebna, bo uważam, że w takich spotkaniach to właśnie cierpliwość jest kluczowa - podkreślił Szczęsny. Początek spotkania Mołdawia - Polska we wtorek 20.45.