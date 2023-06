Głos optymizmu przed meczem z Mołdawią. "Drużyna zyskała coś, na co nie liczyłem"

W miniony piątek reprezentacja Polski wygrała drugi w historii mecz z Niemcami. Na Stadionie Narodowym było 1:0 w spotkaniu towarzyskim po golu Jakuba Kiwiora. - Mieliśmy dużo szczęścia. Znakomicie bronił Szczęsny, kilka razy instynktownie. Liczy się przede wszystkim wynik - ocenił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Grzegorz Lato.

Przed spotkaniem z Niemcami Fernando Santos nie raz podkreślał, że nie jest fanem rozgrywania spotkania z tym rywalem, ponieważ skupia się na meczu z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. Teraz do tych słów Portugalczyka odniósł się Kazimierz Węgrzyn w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Wydaje mi się, że drużyna zyskała coś takiego, na co ja przed meczem nie liczyłem. Okazało się, że jeśli już gramy z Niemcami, to ona chce zrobić wszystko, żeby wygrać. Jeżeli wygramy z Mołdawią, to spotkanie z Narodowego nie będzie tak zbędne, jak na początku wydawało się Santosowi - podkreślił były 20-krotny reprezentant Polski.

Jednocześnie zdaniem Węgrzyna mecz z Mołdawią będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten z Niemcami. - Polacy będą musieli stwarzać zdecydowanie więcej sytuacji, ale to co się udało osiągnąć ostatnim meczem, to że przed wyjazdem do Mołdawii nie będzie takiego rozprężenia. Często jest tak, że kiedy gramy dwumecz, zawodnicy bardzo mocno koncentrują się na tym pierwszym spotkaniu, a do drugiego podchodzą już spokojniej i to też jest zysk drużyny Santosa.

- Bardzo ważne jest zdobycie bramki jako pierwszy, jeżeli drużyna umie bronić, to dobry wynik staje się zdecydowanie łatwiejszy do osiągnięcia. Z Niemcami widzieliśmy, że nawet silniejszy zespół, który potrafi lepiej kreować, dłużej utrzymać się przy piłce, ma lepszych piłkarzy, po utracie bramki na 0:1 nie potrafił odpowiedzieć - to zdaniem eksperta TVP Sport klucz do wygranej z Mołdawią.

Po meczu towarzyskim z Niemcami reprezentację Polski czeka trzeci mecz w eliminacjach do Euro 2024. We wtorek 20 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią. W pierwszych dwóch meczach eliminacyjnych Polacy ponieśli porażkę 1:3 z Czechami i wygrali 1:0 z Albanią. Relacje ze spotkania w Kiszyniowie będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.