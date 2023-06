Eliminacje do Euro 2024. Kiedy mecz Polska - Mołdawia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje Euro 2024 od falstartu, jakim była porażka 1:3 z Czechami. Później zaprezentowała się z lepszej strony i pokonała 1:0 Albanię. Teraz szykuje się do trzeciego spotkania, w którym zagra na wyjeździe z Mołdawią.

Polska gra mecz z Mołdawią. Szansa na cenne punkty w eliminacjach Euro 2024

Polacy przystąpią do tego spotkania podbudowani wygraną 1:0 z Niemcami w meczu towarzyskim, będącym także pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego. W nim błysnęli przede wszystkim gracze defensywni - świetnie broniący Wojciech Szczęsny oraz strzelec jedynego gola Jakub Kiwior, którzy w Kiszyniowie powinni mieć nieco mniej pracy.

Mołdawia to teoretycznie najsłabszy zespół w eliminacyjnej grupie E, zajmujący 171. miejsce w rankingu FIFA. W pierwszych dwóch spotkaniach, które rozegrała u siebie, sprawiła niespodzianki i zremisowała 1:1 z Wyspami Owczymi oraz 0:0 Czechami. W ostatnią sobotę rywalizowała na wyjeździe z Albanią i spisała się znacznie gorzej, przegrywając 0:2.

Polacy będą walczyć o wygraną, która poprawiłaby ich sytuację w tabeli. Na ten moment zajmują drugie miejsce, do liderujących Czechów tracą cztery punkty i mają tyle samo punktów co trzecia Albania. Ale że te dwa zespoły w środę 21 czerwca rozegrają bezpośredni mecz i któryś z nich straci punkty, to drużyna Fernando Santosa może sporo zyskać.

Tabela grupy E eliminacji Euro 2024

Czechy - 3 mecze, 7 punktów, bilans bramek 6-1 Polska - 2, 3, 2-3 Albania - 2, 3, 2-1 Mołdawia - 3, 2, 1-3 Wyspy Owcze - 2, 1, 1-4

Kiedy i o której mecz Polska - Mołdawia w eliminacjach Euro 2024? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Polska - Mołdawia zostanie rozegrany we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45 czasu polskiego. Transmisję TV będzie można oglądać na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport Premium 1 (kanał płatny), a stream online na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.