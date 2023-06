Kosowski skomentował mecz z Niemcami. Nie jest zachwycony. Pisze o "desperacji"

W miniony piątek reprezentacja Polski rozegrała czwarty mecz pod wodzą Fernando Santosa. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Biało-Czerwoni wygrali 1:0 z Niemcami, co było dopiero drugą wygraną w historii nad naszymi zachodnimi sąsiadami. Teraz wygraną Polaków i styl gry w tym spotkaniu przeanalizował Kamil Kosowski, który w ostatnich miesiącach wywołał dużą dyskusję, gdy porównał grę Lecha Poznań w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy do gry w "Pucharze Biedronki".

Kamil Kosowski wprost o stylu gry z Niemcami. "Santos nie ma wielu powodów do radości"

Były reprezentant Polski jest stałym felietonistą "Przeglądu Sportowego", dla którego ocenił piątkowy mecz z Niemcami. "Z jednej strony zdobyliśmy gola, a z drugiej wszystko wybroniliśmy. Bez lukrowania - mieliśmy otrzymać zupełnie inną reprezentację niż tę prowadzoną przez Czesława Michniewicza, a wydaje mi się, że bronimy teraz jeszcze głębiej i bardziej desperacko. Gra nie wyglądała dobrze. Niemcy przewyższali nas w wielu aspektach" - analizował były piłkarz m.in. Wisły Kraków.

Dalej Kosowski podkreślał, że ostatecznie nie liczy się styl, a to, co wpadnie do bramki rywala. Zaznaczał również ważny aspekt pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. "PR-owo wyszło bardzo fajnie, selekcjoner w CV podczas pracy z Polską ma pokonanie Niemców, ale jeśli mamy mówić o stylu, w jakim to zrobiliśmy, Santos nie ma wielu powodów do radości. Wynik jednak idzie w świat, Polacy potrafili strzelić Niemcom bramkę, potrafili ofiarnie wybronić zadowalający rezultat. Choć myślałem, że nasz styl będzie zupełnie inny, to jeśli mamy tak wygrywać, to po prostu wygrywajmy" - stwierdził.

Po meczu towarzyskim z Niemcami reprezentację Polski czeka trzeci mecz w eliminacjach do Euro 2024. We wtorek 20 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Mołdawią. W pierwszych dwóch meczach eliminacyjnych Polacy ponieśli porażkę 1:3 z Czechami i wygrali 1:0 z Albanią. Relacje ze spotkania w Kiszyniowie będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.