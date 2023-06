Przecież to Lewandowski. Sprawdziliśmy: w Mołdawii nie ogląda się piłki nożnej

Sobota wieczór, centrum miasta - ulica Puszkina, najbardziej reprezentacyjna w całym mieście. Nie jest to jedyny rosyjski akcent w Kiszyniowie, bo język rosyjski słychać na każdym kroku. Też na Puszkina, gdzie miesza się z zapachem kawy i tanich gofrów. Turystów w centralnym punkcie miasta jest niewielu. W okolicznych restauracjach - mimo że to środek weekendu - bez trudu można dorwać wolny stolik.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Pokazali spotkanie Lewandowskiego z Błaszczykowskim. Od razu padło to pytanie [WIDEO]

Zaczynamy od restauracji, która jest kilometr od centrum. Google podpowiada, że to dobre miejsce do oglądania sportu. Nazwa miejsca również na to wskazuje, bo jeden z jej członów to znane czeskie piwo, które ewidentnie kojarzy się ze sportem. Nie tylko z piłką, ale też z boksem, hokejem czy futbolem amerykańskim.

Pusty bar w Kiszyniowie, gdzie nie udało się zobaczyć meczu z Albanią Bartłomiej Kubiak/Sport.pl

- Czy zobaczę tutaj mecz Mołdawii z Albanią? - pytam kelnera. - Nie, niestety - odpowiada i kieruje mnie do następnego baru, 100 metrów dalej. - Przykro mi, ale nie mamy wykupionej licencji - mówi następny kelner. - Ale przecież widzę, że tam leci jakiś mecz - pokazuje wzrokiem na telewizor, który jest na końcu sali. - Tak, ale to bodaj retransmisja finału Ligi Mistrzów. Przykro mi - słyszę w kolejnej knajpie.

Idę do następnej. To irlandzki bar, który mijałem już wcześniej. W logo koniczynka, przy wejściu brytyjskie flagi, reklamy Guinnessa. Myślę: może nie jest lokalnie, ale na pewno idealnie do oglądania futbolu. Niestety znowu to samo. O ile ogródek jest prawie pełen, o tyle bar, który znajduje się w podziemiach, świeci pustkami. - Mecz leci na zakodowanym programie - kolejny barman rozkłada ręce.

Irlandzki bar w Kiszyniowie Bartłomiej Kubiak/Sport.pl

Roberta Lewandowskiego zna przecież każdy

Wracam na ulicę Puszkina, przechodzę przez światła i skręcam w kolejną uliczkę. Tym razem wchodzę do baru Retro Cinema Pub. Brzmi tak, jakby mieli pokazywać tu dobre kino. Kelner wita mnie od progu, ale w środku jest pusto. Nie ma żywej duszy. Już nawet nie pytam o mecz, tylko od razu grzecznie się żegnam i przechodzę na drugą stronę ulicy. Tam jest kolejny bar - piąty z kolei. No w końcu, udało się! Właśnie wybiła 20. minuta meczu, Mołdawia bezbramkowo remisuje z Albanią.

Na tarasie dziewięć stolików. Przy jednym siedzi starszy pan, który pije piwo i jako jedyny patrzy w telewizor. Przy kolejnym para, która pali sziszę i bardziej zajmuje się sobą niż meczem. Podobnie jest przy trzecim stoliku, gdzie siedzi grupka znajomych i ona też skupia się tylko na sobie. Reszta stolików jest pusta.

- W Mołdawii nie ogląda się piłki nożnej? - zaczepiam jednego z barmanów. Okazuje się, że nie mówi po angielsku, ale przynajmniej szeroko i szczerze się uśmiecha. Próbujemy dogadać się po rosyjsku. Po chwili woła koleżankę, też barmankę, która tłumaczy już go na angielski. - No nie, nie ogląda się. Nie gramy ostatnio najlepiej, jesteśmy na 200. miejscu w rankingu FIFA [w rzeczywistości na 171.]. Sam gram w rugby i wolę rugby, ale dziś niestety nie ma żadnego meczu - tłumaczy słowa barmana jego koleżanka.

Bar w Kiszyniowie, w którym w końcu udało się obejrzeć mecz Bartłomiej Kubiak/Sport.pl

- Ale wiecie, że we wtorek gracie z Polską? - pytam. - Tak, wygraliście ostatnio z Niemcami. Z nami też wygracie. Nie ma co się ekscytować. W Mołdawii futbol naprawdę nie jest bardzo popularny - przekonuje nas barman, który po chwili zapytany jeszcze o to, czy w ogóle zna jakichś polskich piłkarzy, wypowiada jedno nazwisko. Akurat to, którego łatwo się domyślić i które chwilę wcześniej słychać też w telewizji w kontekście wtorkowego meczu. Słowem: nie ma się czym ekscytować - Roberta Lewandowskiego zna przecież każdy.

W Mołdawii jest legendą

- Gra przeciw Lewandowskiemu będzie bardzo ciekawa. To legenda nie tylko polskiego futbolu, ale i całego światowego. Przyjazd takiego piłkarza będzie dużym wydarzeniem dla naszych kibiców - mówił w październiku selekcjoner reprezentacji Mołdawii Siergiej Kleszczenko w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"

Kleszczenko selekcjonerem reprezentacji Mołdawii jest od grudnia 2021 roku. Wcześniej sam był piłkarzem. Grał na pozycji napastnika - m.in. w Zimbru Kiszyniów, Zenicie Petersburg, ale też w Izraelu, gdzie w sezonie 1999/2000 dla Maccabi Hajfa zdobył 22 bramki. Kleszczenko pobił wtedy rekord strzelecki obcokrajowców, który wcześniej należał do Andrzeja Kubicy. Po świetnym sezonie w Maccabi przeszedł do Hapoelu Tel Awiw, z którym awansował do ćwierćfinału Pucharu UEFA. Potem występował m.in. Czernomorcu Noworosyjsk i Bene Jehuda Tel Awiw. W 2004 roku wrócił do Zimbru, ale po sezonie znowu wyjechał za granicę. Tym razem do Sibiru Nowosybirsk. Karierę zakończył w Mietałłurgu-Kuzbass Nowokuźnieck.

Kleszczenko w reprezentacji Mołdawii występował w zasadzie od samego początku, czyli od 1991 roku, kiedy postradziecka republika stała się niepodległa. Rozegrał 69 spotkań, strzelił 11 goli, z czego jednego w meczu z Polską, z którą grał dwa razy. W Mołdawii jest legendą, ale na miarę kraju, który nigdy nie był nawet blisko awansu do dużego turnieju. Największe sukcesy Mołdawii do tej pory to dwie wygrane - z Gruzją (1:0) i Walią (3:2) - w eliminacjach do Euro 1996, a także 5:2 z Czarnogórą w eliminacjach do mistrzostw świata 2014.

Obecne eliminacje Mołdawia rozpoczęła od dwóch remisów: u siebie z Wyspami Owczymi (1:1) i z Czechami (0:0). Dwa punkty po marcowych meczach nie zrobiły na nikim wrażenia. Nie sprawiły, by mołdawski futbol bardzo zyskał na popularności, o czym przekonałem się sam - w sobotę, kiedy dobra seria Mołdawii się skończyła, bo przegrała w Tiranie z Albanią 0:2.

Takiej reakcji Santosa jeszcze nie widzieliśmy. Wystarczyła minuta

Gdy w 76. minucie drugiego gola dla Albanii strzelał Nedim Bajrami, zostałem w barze sam. Starszy pan, który siedział za mną, zaklął pod nosem, dopił piwo, zapłacił rachunek i nie doczekał do końca meczu. Ja doczekałem. Wracałem do hotelu już po północy. Znowu ulicą Puszkina, gdzie spotkałem kilka rozbawionych grupek młodych ludzi, co nijak miało się to do imprezowego klimatu, który w weekend panuje na głównych ulicach Krakowa czy Warszawy. Mijałem te same bary, które odwiedzałem wcześniej. Większość była zamknięta albo właśnie się zamykała. W żadnym z nich mołdawski futbol na nikim nie robił wrażenia. Ciekawe, czy tak samo będzie we wtorek. Początek meczu Mołdawia - Polska o 20.45.