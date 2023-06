Lewandowski dostał pytanie o Santosa. Zamyślił się i powiedział, co musi zrozumieć

Pod wodzą Fernando Santosa reprezentacja Polski rozegrała trzy mecze. Po nieudanym debiucie Portugalczyka w Pradze i porażce w Pradze z Czechami (1:3) nasza kadra pokonała na Stadionie Narodowym Albanię (1:0) w eliminacjach Euro 2024 oraz Niemców (1:0) w meczu towarzyskim.

W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą z Canal+ pracą portugalskiego szkoleniowca skomentował kapitan kadry - Robert Lewandowski.

- Fernando Santos... - zawiesił głos Lewandowski, a potem zaczął wyliczać. - Jest trenerem bardzo doświadczonym, co czuć i widać. Ma spokój i zwraca uwagę na rzeczy, które są w punkt. To da się zauważyć z każdym z grupowaniem, z każdą analizą treningu czy meczu - powiedział.

Lewandowski skomentował pracę Santosa

- Dla trenera to przeskok. Dopiero uczy się naszego "ogródka" i jego funkcjonowania, co nie jest dla niego łatwe. Santos z każdym dniem rozumie nas coraz lepiej, ale potrzebuje czasu. I nie chodzi mi tylko o poznawanie piłkarzy, ale też całej otoczki wokół kadry i tego, jak to funkcjonuje w naszym kraju - dodał.

- Santos szybko analizuje i wyciąga trafne wnioski. Mam nadzieję, że to pomoże mu w tym, by trafiać w punkt, co akurat nam jest najbardziej potrzebne - zakończył Lewandowski.

Kolejny mecz reprezentacja Polski zagra już we wtorek. To wtedy drużyna Santosa zagra na wyjeździe z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024.

Po dwóch kolejkach Polacy zajmują drugie miejsce w grupie z punktem straty do Czechów. Za nami są Mołdawia (dwa punty), Wyspy Owcze (punkt) oraz Albania (bez punktu).