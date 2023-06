Lewandowski mówi o tym, kiedy zakończy karierę. Zdradził, co będzie najważniejsze

W piątek reprezentacja Polski pokonała Niemców 1:0 w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym. Spotkanie, poza towarzyskim charakterem, miało jeszcze jeden ważny punkt. Było nim pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, który oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Skrzydłowy, który w kadrze debiutował w 2006 r., zagrał w reprezentacji 109 meczów i strzelił w niej 21 goli. W piątek Błaszczykowski, który niedawno wrócił do gry po ciężkiej kontuzji, rozegrał 16 minut i został oficjalnie pożegnany przez publiczność oraz kolegów z drużyny.

Piłkarz oskarżony o gwałt odchodzi z giganta. To może być koniec poważnej kariery

W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą z Canal+ na ten temat wypowiedział się Robert Lewandowski, który przez kilka lat grał z Błaszczykowskim nie tylko w kadrze, ale też Borussii Dortmund. - Co przychodzi najpierw do głowy? Emocje. Emocje, które towarzyszyły i mnie. Była 16. minuta, a po mnie przeszły dreszcze i ciarki. Z jednej strony trzeba było kontynuować granie, z drugiej pojawiły się naprawdę wielkie emocje - powiedział Lewandowski.

Lewandowski o Błaszczykowskim i końcu kariery w kadrze

- To piękne i wspaniałe momenty, bo człowiek docenia miejsce, w jakim się znalazł. Jeśli rozmawiamy o Kubie, to ja też to bardzo przeżywałem. Po tylu latach znajomości, przeżyć i wspólnych historii w klubie i reprezentacji człowiek zdał sobie sprawę z tego, że coś się kończy - dodał.

- Kuba może być dumny z tego, jaką karierę zrobił i ile osiągnął. Świetnie zdawałem sobie sprawę z jego emocji i ile to dla niego znaczyło - kontynuował kapitan kadry.

Boniek udzielał wywiadu. Nagle dostał niesamowitą wiadomość. Co za szczęście [WIDEO]

Lewandowski odniósł się też do tego, ile jeszcze może potrwać jego kariera w kadrze. - Wiadomo, że ten moment jest bliżej niż dalej i ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale nie wiem, kiedy on nadejdzie. Wiem, że w moim wieku decyzję podejmę z roku na rok - powiedział.

- Na razie fizycznie i zdrowotnie mam siłę i nie czuję, by coś szło w dół. Z drugiej strony istnieją rzeczy, które mogą wpłynąć na tę decyzję. Rzeczy, przez które zapytam siebie: "Chłopie, po co ty jeszcze walczysz?". Aspekt sportowy będzie najważniejszy, jednak jeśli będą mi przeszkadzały inne rzeczy, to mogę stwierdzić, że walka z wiatrakami nie ma sensu. Czy Barcelona jest miejscem, w którym chciałbym zakończyć karierę? Bardzo możliwe. Naprawdę nie myślę o tym. Czuję się bardzo dobrze w Barcelonie, mam tutaj kontrakt. Dopiero po jego wypełnieniu zacznę się zastanawiać, czy chcę grać dalej - dodał.