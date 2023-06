Santos niespodziewanie zmienił plany. Ważny kadrowicz najbardziej poobijany

Po dopiero drugiej w historii wygranej z Niemcami (1:0) piłkarska reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym zabawiła dłużej niż zwykle. Po pierwsze dlatego, że w szatni było sporo radości, a piłkarze długo i chętnie rozmawiali z mediami. Robert Lewandowski udzielał wywiadów również niemieckim mediom, a Wojciech Szczęsny przekomarzał się z dziennikarzami w sprawie swojego znakomitego meczu. - Od pół roku mnie pytacie, czy to właśnie był mój najlepszy mecz. Trzeba zacząć się przyzwyczajać, że może nie jestem aż tak słaby, jak myślicie - mówił z uśmiechem.

Przemówienie Kuby i ostatni obiad

Do tego w lożach Narodowego trwało pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Ten na drugą połowę meczu poszedł już na trybuny do swych bliskich. Rozdał tam masę autografów. Do hotelu kadry już nie wracał. Pożegnał się z kadrowiczami jeszcze przy obiedzie, to wtedy każdy mógł się z nim uścisnąć i pogratulować reprezentacyjnej kariery. Kuba zresztą wygłosił krótkie, ale emocjonalne przemówienie i powiedział wszystkim, że zagra 16 minut. To już potem koledze zadbali o to, by wyszło, że pożegnał się z kadrą wygraną z Niemcami.

Po meczu, który zakończył się dla biało-czerwonych znakomitym wynikiem, kadrowicze wyjechali ze stadionu przed północą i zameldowali w swym hotelu kilkanaście minut później.

Plany zgrupowania zakładał, że piłkarze rano będą wypoczywać, a pod wieczór o 17.00 odbędzie się trening wyrównawczy. Santos jednak zmienił plany i zaprosił piłkarzy na zajęcia na bocznych boiskach Legii na godz. 11.00

W zajęciach na płycie, które obserwowaliśmy, bo kwadrans był otwarty dla mediów, wzięli udział, ci, którzy z Niemcami nie zagrali oraz kilku piłkarzy, którzy grali po kilkanaście minut choćby Przemysław Frankowski, Krystian Bielik, czy Bartosz Slisz. Oni grali z pozostałymi na zmniejszonym placu na małe bramki.

Wokół nich lekko truchtali Jan Bednarek, Tomasz Kędziora i Damian Szymański. Ten ostatni jak usłyszeliśmy, był najbardziej poobijany po piątkowym meczu. Zresztą Santos zmienił go w 77. minucie spotkania. Ponoć nie ma jednak obawy, że w razie potrzeby Szymański nie byłby gotowy na 100 proc. na mecz z Mołdawią.

Reszta graczy na czele z Robertem Lewandowskim, ćwiczyła na siłowni. Po nieco ponad godzinnych zajęciach kadrowicze dostali wolne i to właściwie do późnego wieczora. Nie musieli wracać do hotelu. Nie ma też konieczności, by stawiali się na wieczorną kolację.

Być może Portugalczyk, bo dobrym meczu (lub jak kto woli wyniku) chciał dać kadrowiczom trochę wytchnienia i nagrodzić, za dobry rezultat w trudnym spotkaniu.

W niedzielę kadrowicze po śniadaniu udadzą się na trening na Stadion Legii, gdzie odbędzie się też konferencja z tym, który w meczu z Niemcami nie grał, ale zapewne szykowany jest na starcie z Mołdawią - Nikolą Zalewskim.

W poniedziałek kadrowicze lotem czarterowym polecą do Kiszyniowa. Eliminacyjne spotkanie ME 2024 z Mołdawią we wtorek o 20.45 polskiego czasu.