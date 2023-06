Lato ocenił wygraną Polaków z Niemcami. Powiedział to, o czym myślą wszyscy

Reprezentacja Polski czerwcowe zmagania rozpoczęła od towarzyskiej potyczki z Niemcami na Stadionie Narodowym. Drużyna Fernando Santosa nieoczekiwanie wygrała 1:0. Decydującego gola strzelił Jakub Kiwior po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Grzegorz Lato podsumował występ Polaków. Nie ma złudzeń. "Dużo szczęścia"

Polacy nie byli jednak stroną przeważającą. Statystyki mówią same za siebie. W całym meczu polscy piłkarze oddali zaledwie dwa strzały, a Niemcy aż 27, z czego 10 było celnych. Żaden z nich nie został zamieniony na gola, ponieważ między słupkami świetnie spisywał się Wojciech Szczęsny. Grę polskiej reprezentacji podsumował Grzegorz Lato, który zwrócił uwagę, że nasza kadra miała sporo szczęścia.

- Mieliśmy dużo szczęścia. Znakomicie bronił Szczęsny, kilka razy instynktownie. Liczy się przede wszystkim wynik. Po raz drugi w historii wygraliśmy z Niemcami, a zwycięzców się nie sądzi. Trochę optymizmu wpłynęło w nasz zespół przed meczem z Mołdawią na wyjeździe. Nie gramy na statystyki. Kwestia polega na tym, że albo gramy skutecznie, albo na statystyki - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Polacy gorzej zaprezentowali się szczególnie w drugiej połowie, na co uwagę zwrócił Piotr Zieliński. - W drugiej połowie zabrakło utrzymania się przy piłce. Po odbiorze za szybko ją traciliśmy. Kontrataki nie były takie, jakie chcieliśmy. Stać nas było na lepszą grę w drugiej połowie - stwierdził w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport.

Ostatni mecz Jakuba Błaszczykowskiego

W spotkaniu z Niemcami 16. minut rozegrał Jakub Błaszczykowski. Był to pożegnalny mecz skrzydłowego w kadrze. Piłkarz grał w narodowych barwach przez 17 lat i w tym czasie uzbierał łącznie 109 występów. Udało mu się pobić także dwa rekordy. - Każdy z zawodników, który rozegrał 100 meczów w kadrze, powinien mieć takie pożegnanie - ocenił Grzegorz Lato.

Teraz Polaków czeka mecz reprezentacją Mołdawii w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Spotkanie to odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45.