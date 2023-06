Wojciech Kowalczyk bez złudzeń po meczu z Niemcami. "Pozamiatał"

Reprezentacja Polski odniosła drugie w historii zwycięstwo nad Niemcami. W piątek na Stadionie Narodowym drużyna Fernando Santosa wygrała 1:0 po golu Jakuba Kiwiora w 31. minucie. Co ciekawe, było to jedyne celne uderzenie naszego zespołu na bramkę Marca-Andre ter Stegena.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Niemcy mieli zdecydowaną przewagę w tym meczu. Drużyna Hansiego Flicka miała aż 67 proc. posiadania piłki i oddała aż 27 strzałów na naszą bramkę. 10 z nich było celnych. Żadne z nich nie zaskoczyło jednak znakomicie dysponowanego Wojciecha Szczęsnego.

Po meczu, obok zachwytów nad wynikiem, wróciła dyskusja na temat stylu gry reprezentacji. Według wielu postawa drużyny Santosa wyglądała bliźniaczo podobnie do tego, co zaprezentowała kadra Czesława Michniewicza w trakcie ostatnich mistrzostw świata w Katarze.

"Absolutne rozczarowanie". Flick był wkurzony. Wolał pochwalić Polaka

Takiego zdania był m.in. były reprezentant Polski - Wojciech Kowalczyk. - Jakbym oglądał reprezentację Czesława Michniewicza. Identyczna - powiedział Kowalczyk, który był gościem pomeczowego programu w "Kanale Sportowym".

"Ograliśmy Niemców Wojtkiem Szczęsnym"

- Oczywiście, ograliśmy mocniejszego rywala, ale co by tutaj więcej powiedzieć. (...) Oczekiwałbym więcej futbolu ofensywnego. Fajnie Niemców ograć, ale myśmy tak naprawdę ograli ich Wojtkiem Szczęsnym. On pozamiatał - dodał.

Kolejny mecz reprezentacja Polski zagra już we wtorek. To wtedy drużyna Santosa zagra na wyjeździe z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Do tej pory nasza drużyna przegrała w nich z Czechami (1:3) i pokonała Albanię (1:0).

Zieliński szczery po meczu z Niemcami. "Innej opcji nie ma"

Po dwóch kolejkach Polacy zajmują drugie miejsce w grupie z punktem straty do Czechów. Za nami są Mołdawia (dwa punty), Wyspy Owcze (punkt) oraz Albania (bez punktu).