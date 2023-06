Lewandowski napisał o Błaszczykowskim po meczu z Niemcami. Wystarczyły dwa słowa

Robert Lewandowski w meczu towarzyskim Polska - Niemcy zagrał przez pierwsze 45. minut. Po zwycięstwie 1:0 zdążył jeszcze szybko skomentować w mediach społecznościowych to, co wydarzyło się na PGE Narodowym. W dwóch słowach oddał to, co było w tym spotkaniu najważniejsze. Zwrócił się do Jakuba Błaszczykowskiego.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl