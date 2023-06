"Absolutne rozczarowanie". Flick był wkurzony. Wolał pochwalić Polaka

Mecze reprezentacji Polski z Niemcami od zawsze wywoływały wiele emocji. Nie inaczej było również w piątek, kiedy to te drużyny zmierzyły się ze sobą ponownie. Po pierwszej połowie Polacy nieoczekiwanie prowadzili 1:0. Piłkę do siatki wpakował Jakub Kiwior. W drugiej części Niemcy starali się doprowadzić do wyrównania, ale ich ataki nie przyniosły żadnych skutków i ostatecznie ekipa Fernando Santosa wygrała 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Hansi Flick zabrał głos po meczu z Polską

W drugich 45. minutach Niemcy sprawiali lepsze wrażenie i znacznie częściej atakowali. Ich strzały kapitalnie zatrzymywał jednak Wojciech Szczęsny. Po zakończeniu spotkania głos zabrał selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick, który zwrócił uwagę na świetną postawę polskiego bramkarza.

- Wynik jest absolutnie rozczarowujący. W pierwszej połowie brakowało nam tempa i nie stworzyliśmy wystarczająco wiele dogodnych okazji. Poprawiliśmy się w drugiej połowie i mieliśmy więcej akcji, ale Szczęsny popisywał się znakomitymi interwencjami. Drużyna się starała, ale musi wykorzystywać podbramkowe sytuacje - powiedział Niemiec.

"Lewy" powiedział, co myśli o grze Polaków. A potem wymownie o Błaszczykowskim

W ostatnich 15 meczach Niemcy wygrali tylko cztery razy i zaledwie dwukrotnie zachowali czyste konto. To bardzo rozczarowujące wyniki dla gospodarzy przyszłorocznych mistrzostw Europy. Mimo to Flick jest dobrej myśli. - Potrzebujemy wyników. Nie jesteśmy na łatwym etapie, ale wyjdziemy z tego. Rozumiem narzekania i rozczarowanie, ale jestem przekonany, że droga, którą obraliśmy jest odpowiednia i zmierzamy w dobrą stronę. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że wyniki nadejdą - dodał.

Niemcy ostro po meczu z Polską. "Kryzys dochodzi do szczytu"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Teraz przed reprezentacją Niemiec jeszcze jeden mecz towarzyski. Już we wtorek o 20:45 zagra z Kolumbią. Tego samego dnia reprezentacja Polski zmierzy się z Mołdawią w eliminacjach do euro 2024.