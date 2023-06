Kiwior ujawnił, o czym mówił Fernando Santos. "Powtarzał"

Polska po raz drugi w historii pokonała Niemcy. Raz jeszcze zdarzyło się to na Stadionie Narodowym, ale tym razem w meczu towarzyskim, rozgrywanym na uroczyste pożegnanie z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego. Biało-Czerwoni zwyciężyli 1:0, a jedynego gola dla drużyny Fernando Santosa strzelił w 31. minucie Jakub Kiwior.

Jakub Kiwior: Całym zespołem w obronie wypracowaliśmy sobie tą wygraną

- Czuję się znakomicie. Najważniejsze jest zwycięstwo, ale fajnie, że to akurat ja zdobyłem zwycięską bramkę. Każdy z nas jednak na to zapracował. Każdy biegał, gryzł trawę, całym zespołem w obronie wypracowaliśmy sobie tą wygraną - mówił po meczu Jakub Kiwior w rozmowie z TVP Sport.

- Czuję radość, udało mi się zdobyć bramkę w reprezentacji i jestem po prostu szczęśliwy. Ale to zwycięstwo było najważniejsze - dodał obrońca Arsenalu, który strzelił premierowego gola w swoim 12. meczu w kadrze.

Kiwior nie ukrywał, że najważniejszym celem na mecz z Niemcami była poprawa defensywy. - Trener powtarzał, że dobra drużyna musi potrafić grać w obronie. Skupiliśmy się na tym, żeby poprawić naszą defensywę, żebyśmy byli przez cały czas skoncentrowani, podpowiadali sobie, żyli tym meczem. To się nam udawało. Jasne, że były słabsze momenty, ale wtedy zawsze druga osoba podchodziła, mówiła kilka słów wsparcia i dalej się biegało za piłką, walcząc do końca - tłumaczył 23-latek, który jednak nie chciał oceniać wyboru selekcjonera, który zdecydował się na grę trójką w obronie w tym spotkaniu.

- To nie mi oceniać. My zawodnicy mamy wykonać takie założenia, jakie dostaniemy na mecz. To jest decyzja trenera - zakończył Jakub Kiwior.