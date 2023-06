Szczęsny pozwolił sobie na żart po meczu z Niemcami

Reprezentacja Polski po raz drugi w historii pokonała reprezentację Niemiec, ponownie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym razem w meczu towarzyskim, będącym uroczystym zakończeniem kariery Jakuba Błaszczykowskiego, Biało-Czerwoni zwyciężyli utytułowanego rywala 1:0 po golu Jakuba Kiwiora.

Największym bohaterem tego spotkania był Wojciech Szczęsny, który obronił aż dziesięć celnych strzałów rywali, ani razu nie dał się im pokonać i zachował czyste konto, kilkakrotnie chroniąc Biało-Czerwonych w bardzo groźnych sytuacjach.

Nic więc dziwnego, że po meczu bramkarz Juventusu był w bardzo dobrym nastroju. - Pasuje nam ten przeciwnik na tym stadionie. Bilans to dwa mecze wygrane, zero bramek straconych, z nie najgorszym rywalem. Chętnie bym się jutro obudził i jeszcze raz sobie zagrał z Niemcami na Narodowym - żartował przed kamerą TVP Sport.

Po chwili 33-latek krótko przeanalizował to spotkanie. - To wcale nie był nasz świetny mecz, choć to normalne, że Niemcy mieli kontrolę nad posiadaniem piłki. W pierwszej połowie uważam, że lepiej to kontrolowaliśmy w fazie defensywnej, ale w drugiej działo się już bardzo dużo pod naszą bramką. Ale fajnie, bo zwycięstwa z takimi rywalami budują. Mieliśmy dwa lata w Lidze Narodów, gdzie graliśmy z mocnymi zespołami i jak udało się wywalczyć remis, to był cud. Takie wygrane budują w nas wiarę, że to, co robimy, jest dobre - tłumaczył. - Nie wyciągałbym daleko idących wniosków, ale radość pozostaje - dodał.

Na koniec golkiper reprezentacji Polski odniósł się do uroczystego pożegnania Kuby Błaszczykowskiego. - Piękna chwila. Żartowaliśmy sobie, że zbliża się trochę ten moment dla nas wszystkich. Kiedy zacząłem grać w reprezentacji, to Kuba był jeszcze naprawdę młodym zawodnikiem, a dzisiaj oglądamy jego pożegnanie z reprezentacją. Fajnie, że mógł uczcić to święto meczem zwycięskim. Będzie go nam naprawdę brakować - zakończył Wojciech Szczęsny.