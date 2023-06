Santos przemówił po meczu z Niemcami. "Będziemy faworytem"

W piątek reprezentacja Polski zmierzyła się z Niemcami w meczu towarzyskim. Było to pożegnalne spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego, który pożegnał się z kadrą po 17 latach. Skrzydłowy wyszedł w tym meczu w pierwszym składzie i zszedł z boiska po 16 minutach.

Reprezentacja Polski wygrywa z Niemcami. Fernando Santos podsumował mecz

Po pierwszej połowie Polacy nieoczekiwanie prowadzili 1:0 po golu Jakuba Kiwiora. W drugiej części Niemcy naciskali i starali się zdobyć wyrównującą bramkę. Nie udało im się to jednak, ponieważ między słupkami świetnie spisywał się Wojciech Szczęsny. Polacy ostatecznie wygrali, a mecz podsumował selekcjoner Fernando Santos.

Oceniliśmy Polaków po meczu z Niemcami. Jest jedna szóstka! "Za co? Za wszystko"

- W pierwszej połowie piłkarze pokazali się z dobrej strony. Byli świetnie zorganizowani w defensywie i szybko odbierali piłkę. Rywale jeśli stwarzali zagrożenie, to z dala od bramki. Potrafili także utrzymać się przy piłce. W drugiej połowie również wyglądali dobrze, ale popełniali więcej drobnych błędów i stracili umiejętność utrzymywania się przy piłce. Przez to stwarzali rywalom więcej możliwości. Ale tak naprawdę jest to normalne, ponieważ Niemcy zawsze naciskają. Oczywiście wciąż jest wiele rzeczy do poprawy. To nie jest tak, że kiedy wygrywamy, to wszystko jest dobrze, a kiedy przegrywamy, to wszystko źle - powiedział po meczu.

Szczęsny pozwolił sobie na żart po wygranej z Niemcami

Teraz reprezentację Polski czeka mecz z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024. Spotkanie to odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45. - Mecz z Mołdawią będzie inny. Ponieważ to my będziemy faworytem. Rywale będą grać z kontrataku i skupiać się na defensywie - dodał Santos.