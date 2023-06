"Lewy" powiedział, co myśli o grze Polaków. A potem wymownie o Błaszczykowskim

W piątek na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zmierzyła się z Niemcami w meczu towarzyskim. Był to wieczór wyjątkowy, gdyż przy okazji odbyło się pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. 37-latek rozegrał 16. minut, po czym zmienił go Michał Skóraś. Były kapitan reprezentacji opuszczał boisko wyraźnie poruszony, a obie drużyny zrobiły mu tradycyjny szpaler.

Wynik meczu został rozstrzygnięty już bez Błaszczykowskiego. W 31. minucie Jakub Kiwior zdobył jedyną bramkę. Wykorzystał doskonałe dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w niemieckiej bramce. Polacy utrzymali skromne prowadzenie i wygrali 1:0. Dopiero drugi raz w historii pokonali Niemców.

Robert Lewandowski ocenił występ reprezentacji Polski. "Jeszcze dużo do poprawy"

Tuż po zakończeniu tego spotkania kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla TVP Sport, w którym został zapytany o swoje odczucia dotyczące meczu. - Mimo szczęścia, jakie mieliśmy, to wynik cieszy, ale jeśli chodzi o grę, to jeszcze daleka droga i dużo pracy przed nami - rozpoczął.

- Wiele razy mieliśmy problem przy wyprowadzeniu piłki. Podejmowaliśmy błędne decyzje. Czasem trzeba było rozegrać, przytrzymać piłkę, zagrać z klepki, a gdy szliśmy w jedną stronę, to sami się zamykaliśmy. Brakowało nam spokoju, znalezienia odpowiedniego momentu, by dograć piłkę do wolnego zawodnika, który wychodzi na pozycję. Tutaj sami się zamykamy, blokujemy, co uniemożliwia nam wyprowadzenie groźnej akcji i stworzyć sytuacji - kontynuował.

Zaznaczył, że w pierwszej połowie Niemcy nie potrafili znaleźć na nich sposobu, dopiero w drugiej widać było różnicę na boisku. Zdradził też największy mankament polskiej kadry.

- W pierwszej połowie Niemcy stworzyli sobie jedną czy dwie sytuacje, ale w drugiej zdecydowanie za łatwo im to przychodziło. Sytuacji mieli zdecydowanie więcej. Z każdą źle rozegraną sytuacją brakuje nam pewności i spokoju, a później przez to człowiek musi być skupiony głównie na defensywie. Czasami brakuje sił czy świeżego spojrzenia na daną sytuację - zakomunikował Lewandowski.

Lewandowski skomentował występ Kuby Błaszczykowskiego. "Miał zupełnie inne priorytety"

34-latek zabrał głos na temat zakończenia reprezentacyjnej kariery przez Jakuba Błaszczykowskiego. Krótko skomentował również niewykorzystaną przez pomocnika Wisły Kraków sytuację.

- Dla Kuby w tym meczu były zupełnie inne priorytety. Samo to pożegnanie za wszystko, co zrobił dla tej reprezentacji. Rozumiem w pełni te emocje i do tej sytuacji bym się w ogóle nie odnosił. To jest w tym momencie rzecz drugoplanowa. Samo to, że Kuba był na boisku, było świetną sprawą. Czuć było tę jego wielką osobowość. Są rzeczy, które z nim można robić w ciemno na boisku, a wiemy, że jest po długiej kontuzji. Od strony sportowej nie podchodzę do tego, a sam ruch, który zrobił do tej piłki, pokazał różnicę - przekazał.

Na koniec kapitan kadry przekazał, że zespół przechodzi aktualnie zmianę pokoleniową, dlatego potrzebuje jeszcze czasu, aby zbudować nowych liderów.

- Ta kadra potrzebuje osobowości na boisku i poza nim. Szczególnie w momentach, gdy trzeba pokazać, jak chcemy grać, wziąć ciężar gry na siebie. Gdy nie idzie nam wszystko perfekcyjnie, to poprzez jedną sytuację, jedno zagranie można spowodować, że drużyna wie, że trzeba iść za ciosem. To jest normalne przy zmianie pokoleniowej, ale ci kolejni zawodnicy, którzy wchodzą do kadry, muszą pokazywać tę osobowość na boisku - podsumował.

- Każdy z młodych zawodników musi sam pokazać to na boisku. Nikt im tego nie podpowie. Każdy zawodnik musi mieć osobowość, która pomoże drużynie - dodał.

Reprezentacja Polski powróci na boisko już za cztery dni, we wtorek 20 czerwca, kiedy w trzecim meczu eliminacji do przyszłorocznego Euro zmierzy się z Mołdawią.