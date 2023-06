Został skreślony przez Michniewicza, ale Santos go odkurzył. I dużo na tym zyskał

Fernando Santos już w kwietniu dał do zrozumienia, że dla niego liczy się tylko starcie w eliminacjach Euro 2024 z Mołdawią. - Jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy grać z Niemcami, to odpowiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie taki mecz, ani nie jest mi potrzebny - stwierdził Portugalczyk. No i szybko musiał się z tych słów wycofywać, gdy zrozumiał, że dla Polaków starcia z Niemcami są po prostu wyjątkowe.

Ale odłóżmy na bok kwestie pozaboiskowe. Choć to był tylko sparing, a trener Hansi Flick dopiero przebudowuje kadrę Niemiec, to i tak mecz na Narodowym okazał się cenną lekcją dla Portugalczyka. Oto pięć naszych wniosków po zwycięstwie z Niemcami 1:0. Zaczynamy od bramki.

Wojciech Szczęsny to lider pełną gębą

Obronione przez Szczęsnego karne były najpiękniejszymi, najbardziej radosnymi chwilami polskiego kibica na mundialu w Katarze. 33-letni bramkarz rozegrał kapitalny turniej i w końcu w pełni zachwycił fanów. Choć w piłkarskiej Europie był szanowanym fachowcem, to w Polsce bywał symbolem pechowca, a nawet nieudacznika. A teraz tylko to potwierdził. W piątek na Stadionie Narodowym nie było lepszego piłkarza.

Bramkarz Juventusu zanotował aż - uwaga - dziewięć interwencji, w tym kilka światowej klasy. W obliczu nieobecności Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego, stał się najważniejszą osobą w kadrze, tuż po Robercie Lewandowskim. Piotr Zieliński mógłby się obrazić, ale nie ma takiej charyzmy, jak Szczęsny.

To nie tylko nasz najlepszy bramkarz, ale także kluczowa postać w szatni, zapewniająca nieoceniony spokój.

Tomasz Kędziora ma się dobrze

Jan Bednarek i Jakub Kiwior zanotowali łącznie w meczu z Niemcami osiem wybić piłki. To i tak wciąż mniej od Kędziory, który samodzielnie aż 11 razy oddalał zagrożenie. W dodatku starał się mądrze asekurować obu kolegów, a także osłaniać Szczęsnego. Kędziora bardzo solidnym meczem przypomniał się polskim kibicom.

Po raz ostatni grał w kadrze jeszcze za kadencji Paulo Sousy, ale ostatnim selekcjonerem, który naprawdę darzył go zaufaniem, był Jerzy Brzęczek. Mecz z Niemcami pokazał, że Czesław Michniewicz przedwcześnie skreślił Kędziorę. Dobrze, że Fernando Santos nie popełnił tego błędu, bo Kędziora przyda się kadrze. Tym bardziej że jest w stanie wypełnić lukę na kilku pozycjach.

To będzie ciekawe lato dla piłkarza Dynama Kijów, który najpierw grał na wypożyczeniu w Lechu Poznań, a ostatnio w PAOK-u Saloniki. Z taką grą może znaleźć ciekawy klub, bo ma 29 lat, czyli przed sobą jeszcze kilka sezonów na najwyższym poziomie.

Szymański bezcenny. Ale Damian, nie Sebastian

W mediach znacznie częściej mówi się o Sebastianie Szymańskim, niż o Damianie. Większe nadzieje wiąże się z 24-letnią gwiazdą Feyenoordu. Ale czy w kontekście reprezentacji to na pewno wciąż dobry pomysł?

Sebastian Szymański w końcu dostał szansę gry bliżej środka pola, a nie przyklejony do skrzydła. I miała to być recepta, by w pełni wykorzystać jego potencjał. Ale znowu nie potrafił wziąć ciężaru gry na własne barki. Nie oglądaliśmy też długo wyczekiwanej współpracy z Zielińskim. Jasne, zanotował ładną asystę przy golu Kiwiora, ale znowu liczyliśmy na więcej. To był jego 22. mecz w kadrze, ale kolejny bez szału.

Cztery lata starszy Damian Szymański ma na koncie zaledwie 12 spotkań, ale jest w nich bardziej produktywny, niż ofensywny kolega. Gracz AEK-u Ateny strzelił ważnego gola Anglii, a także był autorem honorowego trafienia w debiucie Santosa z Czechami (1:3). Tym razem pokazał walory defensywne, szczególnie w destrukcji.

Wszędobylski - tak najlepiej go opisać po niedzielnym meczu, w którym wygrał większość pojedynków, zanotował kilka przechwytów i po prostu cały czas chciał uczestniczyć w grze. Oczywiście, nie jest wirtuozem techniki, ale nie każdy nim musi być. Być może trener Santos, niczym Adam Nawałka, znalazł własnego Krzysztofa Mączyńskiego.

W poszukiwaniu kolejnych Błaszczykowskich i Grosickich

To był wyjątkowy wieczór nie tylko ze względu na pokonanie odwiecznego rywala. Po raz pierwszy zaszkliły się oczy kibicom już w 16. minucie, gdy murawę opuszczał 37-letni Jakub Błaszczykowski. To był jego 109. występ w kadrze. I choć od pięciu lat Kuba nie jest już gwiazdą reprezentacji, to do dziś trudno znaleźć mu godnego następcę.

Wszystko wskazuje, że w kadrze nie zobaczymy także 35-letniego Kamila Grosickiego. I to właśnie Kuba oraz "TurboGrosik" przez lata nakręcali większość akcji Polaków. W ostatnim czasie rola skrzydłowych - lub wahadłowych w ustawieniu z trójką stoperów - zmalała. Podczas ostatnich mistrzostw Europy kompletnie rozczarowali Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak, którzy teraz nawet nie dostają powołania. W Katarze szanse otrzymali m.in. 21-letni Nicola Zalewski i jego rówieśnik Jakub Kamiński. Rzymianin spalił się psychicznie na mundialu, a w Romie nie może wspiąć się poza przeciętność.

Kamiński trochę się rozkręcał w Wolfsburgu, ale wygląda na to, że to właśnie on jest dziś najbliżej do zastąpienia naszych legendarnych skrzydłowych. Kamiński meczem z Niemcami zbliżył się do pierwszego składu, o który walczy też Przemysław Frankowski z Lens.

Zalewski czy Michał Skóraś z Lecha Poznań mają jeszcze sporo do udowodnienia.

Kto "wice-Lewandowskim"? Milik się oddalił

Za nami trzy mecze kadry Santosa i za każdym razem Portugalczyk wystawiał tylko jednego środkowego napastnika. I choć Lewandowski zawiódł w meczu z Niemcami, to jego miejsce jest, rzecz jasna, niepodważalne. Ale trwa zaciekła walka o miano tego drugiego. Krzysztof Piątek odpadł przed wyścigiem, bo nie otrzymał powołania. Może nie ma co się dziwić, bo strzelił w minionym sezonie Serie A raptem cztery gole. W kontekście kadry musimy na razie zapomnieć o Adamie Buksie, którego w Ligue 1 nękają kontuzje. Uznaniem w oczach Santosa nie cieszy się też Dawid Kownacki, nowy napastnik Werderu Brema.

Wygląda na to, że walka o miano "wice-Lewandowskiego" toczy się między Karolem Świderskim i Arkadiuszem Milikiem. Za tym pierwszym przemawia wielka skuteczność w kadrze (dziewięć goli w 21 meczach) oraz przyzwoita forma w amerykańskim Charlotte (pięć goli w 1296 minut).

Sytuacja Milika jest trudniejsza. Zanotował świetną jesień w Juventusie, ale wiosną zgasł. Problemy finansowe turyńczyków sprawią, że i tak zostanie pewnie wykupiony, bo jest po prostu tanią opcją. Ale to, że gra w biało-czarnej koszulce Juve nie oznacza, że jest pewnym punktem kadry.

W reprezentacji zawodzi. W ostatnich dziewięciu meczach strzelił tylko jednego gola. I to w 2021 r. przeciwko Andorze. W spotkaniu z Niemcami kompletnie zawiódł. Zmarnował świetną okazję i nie oddał żadnego celnego strzału.

Rośnie pewność siebie Polaków?

Wychodzi na to, że nawet po sparingu toczonym w spokojnym tempie da się wyciągnąć kilka wniosków. A nie możemy zapominać, że wygrana z Niemcami, nawet w meczu towarzyskim i nawet w eksperymentalnym składzie rywali, prawdopodobnie znacząco podwyższy morale w zespole.

Czy tak będzie faktycznie, dowiemy się we wtorek po meczu z Mołdawią.