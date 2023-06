Niemiecki dziennikarz ocenił mecz z Polską. "Nie mamy"

Reprezentacja Polski wygrała 1:0 z Niemcami w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym. Był to wyjątkowy wieczór dla Jakuba Błaszczykowskiego, który pożegnał się z kadrą i ostatni raz wystąpił z orzełkiem na piersi. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Jakub Kiwior.

REKLAMA

Zobacz wideo Jerzy Brzęczek i Łukasz Fabiański żegnają Jakuba Błaszczykowskiego

Jakub Błaszczykowski zakończył karierę, a Polska wygrała z Niemcami. "Uwaga, mamy komunikat"

Najpierw w 16. minucie pożegnano Jakuba Błaszczykowskiego. Kilkanaście minut później Jakub Kiwior wyprowadził Polskę na prowadzenie. Wykorzystał doskonałe dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Oczywiście, już tradycyjnie, na Twitterze po ostatnim gwizdku szybko pojawiły się oceny ekspertów. Dla strzelca gola, Jakuba Kiwiora, ostatnie dni są niezwykle udane. Pierwszy gol w reprezentacji Polski, ślub oraz wicemistrzostwo Anglii. "Jakub Kiwior! Ostatnio pierwszy gol w Arsenalu, teraz w reprezentacji" - napisał Adrian Lozio.

Błaszczykowski pobił dwa rekordy. Pożegnał się najlepiej, jak mógł. Niewiarygodne

Nie zabrakło jednak też nieco bardziej gorzkich słów. Druga połowa nie należała bowiem do najlepszych i najbardziej efektownych w wykonaniu zespołu Fernando Santosa. "Coś tam gramy w drugiej połowie, prawda?" - napisał ironicznie Przemek Langier z portalu Goal.pl i zamieścił statystyki.

Jednym z aktywniejszych piłkarzy był Jakub Kamiński. "Kuba Kamiński w kadrze założył siatkę Theo Hernandezowi i Julianowi Brandtowi. Nieźle" - ocenił natomiast Piotr Majchrzak z Viaplay.

Pokazali, co polscy piłkarze zrobili przed meczem z Niemcami [WIDEO]

Niemcy w tym spotkaniu nie pokazali nic wielkiego, co zauważyli też dziennikarze za naszą zachodnią granicą. "Kiedyś mieliśmy problem z lewym obrońcą. Dziś nie mamy już zespołu" - zauważył Adam Dirk, niemiecki dziennikarz.

Wojciech Szczęsny znów w świetnej formie. "Król"

W piątkowym spotkaniu najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski był Wojciech Szczęsny, który obronił kilka groźnych uderzeń. "Pilnuje Szczęsny, żeby to był w pełni udany wieczór" - ocenił Michał Okoński.

"Szczęsny MVP" - napisał Michał Kołodziejczyk z Canal+Sport. "Szczęsny chłopie, ale z ciebie Król!" - dodał Mateusz Król, były dziennikarz Sport.pl.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Świetną formę Wojciecha Szczęsnego dostrzegł także Sebastian Staszewski z Interii. "Wojtek Szczęsny Super Kot" - napisał.

Dla Polaków była to druga wygrana nad Niemcami w historii. "Drugi raz w historii wygrywamy z Niemcami, znowu u siebie. Złota bramka Jakuba Kiwiora i to także cieszy" - napisał Tomasz Hatta z portalu igol.pl. "Dwie wygrane z Niemcami w historii mają cechę wspólną. Poza tym, że oba mecze odbyły się na Stadionie Narodowym, to w obu spotkaniach kapitalny w bramce był Szczęsny. Genialny mecz bramkarza Juventusu" - dodał Kacper Czuba z tygodnika "Piłka Nożna".

"Biorę wynik. Znawcą zostawiam analizę. Dobranoc" - napisał krótko Zbigniew Boniek. "Michniewicz's ball zawsze skuteczne" - dodał jeszcze uszczypliwie Piotr Majchrzak.

"Cóż, wynik się zgadza. Bramkarz się zgadza. I w sumie tyle. W drugiej połowie już nie było kontroli w defensywie" - podsumował Przemysław Michalak z Weszło.com.

Teraz przed Polakami kilka dni przygotowań do meczu eliminacyjnego do Euro 2024. We wtorek 20 czerwca Biało-Czerwoni zagrają wyjazdowy mecz z Mołdawią. Początek o 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl oraz naszej aplikacji mobilnej.