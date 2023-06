16. minuta meczu, 16 czerwca, na tablicy świetlnej wyświetlił się numer 16. To był ten moment. Występujący w reprezentacji po raz 109. i ostatni Jakub Błaszczykowski ze łzami w oczach opuszczał boisko, zmieniany przez Michała Skórasia. Szpaler kolegów, pozdrowienia ze strony rywali, których część znał z występów w Borussii i 37-latek utonął w objęciach rodziny, która równie mocno przeżywała tę wyjątkową chwilę.

W ten sposób zakończyła się pewna epoka. Zakończyła oficjalnie, bo przecież jej faktyczny koniec był nieco wcześniej. Bo przecież Kuba tak naprawdę w reprezentacji Polski nie gra od 2019 roku, gdy jej selekcjonerem był jeszcze jego wujek Jerzy Brzęczek. Być może ta przygoda trwałaby dłużej, ale znów we znaki, jak niejednokrotnie w całej karierze, dały mu się poważne kontuzje.

Ale Błaszczykowski to dla kadry piłkarz epokowy. Rozegrał w niej 109 meczów (21 goli, 21 asyst), co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Grał na trzech wielkich turniejach, a najlepszy z nich przyszedł wtedy, gdy wydawał się nie mieć szans, by przygotować dobrą formę. W pierwszej połowie 2016 roku rozegrał w Serie A zaledwie 200 minut we Fiorentinie, ale na Euro we Francji był wspaniały. Dwa gole i asysta, wszystkie kluczowe i choć wielu wypomina mu niewykorzystanego karnego w ćwierćfinale z Portugalią, to przecież tego ćwierćfinału bez Kuby wcale by nie było.

To właśnie dla niego był ten piątkowy mecz towarzyski na Stadionie Narodowym. Wyjątkowy, bo przeciwko Niemcom. A to w Niemczech spędził największą część piłkarskiej kariery, grając osiem sezonów w Borussii Dortmund i dwa w Wolfsburgu.

Zejście z boiska Błaszczykowskiego była najważniejszym wydarzeniem pierwszych 20 minut, w których na boisku działo się bardzo niewiele. Być może gdyby nie to, że przez ostatnie dwa sezony rozegrał ledwie 70 minut, Błaszczykowski w 13. minucie wyszedłby sam na sam z Markiem-Andre Ter Stegenem, ale zabrakło mu szybkości i Malick Thiaw nie miał problemów, by go zatrzymać.

Po 20. minucie wreszcie zaczęły się piłkarskie emocje. Najpierw uderzenie z ostrego kąta Jakuba Kamińskiego obronił Ter Stegen, w odpowiedzi wykazać musiał się Wojciech Szczęsny po próbach Thilo Kehrera i Kaia Havertza.

W 31. minucie za to padła bramka i dużym zaskoczeniem mogło być to, że była to bramka dla Polski. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Sebastiana Szymańskiego Jakub Kiwior uderzył głową tak, że piłka odbiła się od murawy i poza zasięgiem Ter Stegena wpadła do niemieckiej bramki. 1:0 dla Polski.

Niemcy mogli szybko odpowiedzieć, ale tuż po straconym golu sytuacji sam na sam ze Wojciechem Szczęsnym nie wykorzystał Havertz i na przerwę Polacy schodzili do szatni z jednobramkową przewagą.

Po zmianie stron Fernando Santos, który od pierwszej minuty desygnował praktycznie najmocniejszą jedenastkę reprezentacji Polski, pozostawił na ławce rezerwowych Roberta Lewandowskiego i Sebastiana Szymańskiego, mając w głowie wtorkowy mecz eliminacyjny w Kiszyniowie z Mołdawią.

Druga połowa to absolutna dominacja Niemców, ale nie przekładało się to wcale na wiele sytuacji stuprocentowych przed bramką Szczęsnego. Zaczęło się jednak groźnie, bo polski bramkarz musiał odbić piłkę po uderzeniu z ostrego kąta Robina Gosensa, a gdy zza pola karnego technicznie strzelił Joshua Kimmich, piłka spadła na poprzeczkę polskiej bramki.

W 58. minucie sędzia z Izraela Oren Grinfeeld podyktował rzut karny dla Niemców za domniemane zagranie ręką Jana Bednarka, ale szybko nadeszła wideoweryfikacja tego zdarzenia, która wykazała, że piłka trafiła jedynie w plecy obrońcy Southampton i jedenastka została odwołana.

W kolejnych minutach bohaterem Polaków był świetnie dysponowany Szczęsny. Polski bramkarz wpierw poradził sobie ze strzałem z kilkunastu metrów Havertza, a w 73. minucie gry wspaniale interweniował po efektownym uderzeniu z półobrotu Thiawa.

Gdy już Polacy stworzyli sobie jakąkolwiek sytuację po szybkim kontrataku, Jakub Kamiński zagrał piłkę w polu karnym nieco za plecy Przemysławowi Frankowskiemu, a ten w dodatku przy oddawaniu strzału stracił równowagę i się przewrócił.

W końcówce znów świetną formę wykazywał Szczęsny, broniąc uderzenia głową z bliska Mariusa Wolfa i Leona Goretzki. Swoją szansę w doliczonym czasie gry miał także Julian Brandt, ale uderzył obok słupka i niespodzianka stała się faktem.

Reprezentacja Polski po raz drugi w historii pokonała Niemcy, tym razem 1:0 po golu Kiwiora, i w świetnych nastrojach może lecieć do Mołdawii, gdzie we wtorek (20.45) zagra w Kiszyniowie mecz eliminacji do Euro 2024. Świetne nastroje nie mogą jednak zmącić czujności w drużynie Santosa, bo mecz w Mołdawii będzie zupełnie inny, niż ten piątkowy na Stadionie Narodowym.