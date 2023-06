Błaszczykowski pobił dwa rekordy. Pożegnał się najlepiej, jak mógł. Niewiarygodne

Jakub Błaszczykowski zadebiutował w reprezentacji Polski w 2006 roku w meczu z Arabią Saudyjską. Od tamtej pory rozegrał w narodowych barwach 109 meczów. Dzięki temu jest drugim piłkarzem z największą liczbą występów w kadrze. Wyprzedza go jedynie Robert Lewandowski (mecz z Niemcami był jego 141.).

Jakub Błaszczykowski przeszedł do historii reprezentacji Polski

Reprezentacyjna kariera Błaszczykowskiego dobiegła jednak końca. W piątek rozegrał 16 minut w meczu z Niemcami i było to jego pożegnalne spotkanie w kadrze. Dzięki temu występowi skrzydłowy przeszedł do historii. W wieku 37 lat i 184 dni stał się najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w reprezentacji Polski. Poprzedni rekord przez 75 lat należał do Władysława Szczepanika, który w momencie ostatniego meczu w kadrze był młodszy od Błaszczykowskiego o zaledwie 66 dni.

Ponadto Błaszczykowski jest również zawodnikiem z najdłuższym stażem w reprezentacji Polski. Od momentu jego debiutu minęło już 17 lat i 80 dni. Tak długo związany z drużyną narodową nie miał żaden inny Polak. O 55 dni wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego.

Dla Błaszczykowskiego jest to szczególny dzień i jeszcze przed spotkaniem został uhonorowany przez kolegów z kadry, którzy wyszli na rozgrzewkę w specjalnie przygotowanych koszulkach. Wcześniej skrzydłowemu wpis poświęcił także Łukasz Piszczek. "Przyjacielu, mimo przeciwności losu spełniłeś marzenia z dzieciństwa i dzisiaj po raz 109. będziesz reprezentował nasz kraj. Baw się dobrze" - napisał.

Po pierwszej połowie reprezentacja Polski prowadzi z Niemcami 1:0. Piłkę do siatki wpakował Jakub Kiwior po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W drugiej połowie nie byliśmy świadkami żadnego gola i ostatecznie Polacy wygrali 1:0.