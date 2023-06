Pokazali, co polscy piłkarze zrobili przed meczem z Niemcami [WIDEO]

Na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski mierzy się w meczu towarzyskim z Niemcami. To szczególny dzień przede wszystkim dla Jakuba Błaszczykowskiego, ponieważ jest to jego ostatnie spotkanie w narodowych barwach. Skrzydłowy wyszedł na boisko od pierwszej minuty z opaską kapitana.

Tak piłkarze uhonorowali Błaszczykowskiego. Piękny gest

Jeszcze przed rozpoczęciem tego meczu Błaszczykowski został uhonorowany przez kolegów z zespołu. Piłkarze polskiej kadry wyszli na rozgrzewkę w specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulkach z napisem #Kuba16. Było to nawiązanie do numeru koszulki, który nosi na plecach. Błaszczykowski został także przywitany oklaskami przez kibiców.

Jakub Błaszczykowski grał w reprezentacji Polski od 2006 roku. W tym czasie pojechał z kadrą na mistrzostwa Europy i mundial. Łącznie ze spotkaniem z Niemcami rozegrał 109 meczów w narodowych barwach, w których zdobył 21 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Pod tym względem wyprzedza go tylko Robert Lewandowski, który ma na koncie 140 występów. - Reprezentacja Polski zawsze była dla mnie najważniejsza. Przez te kilkanaście lat były momenty, w których mogliśmy się cieszyć, ale też takie, w których ponosiliśmy porażki. Dla mnie najistotniejsze było to, by dawać z siebie 100 procent - mówił obecny zawodnik Wisły Kraków na przedmeczowej konferencji prasowej.

Juergen Klopp zwariował na punkcie Błaszczykowskiego. Co za słowa

Pierwszy gwizdek w meczu Polski z Niemcami zaplanowany jest na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.