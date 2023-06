Oceniliśmy Polaków po meczu z Niemcami. Jest jedna szóstka! "Za co? Za wszystko"

Wojciech Szczęsny 5+

REKLAMA

Ma za sobą bardzo dobry sezon. Był pewnym punktem Juventusu i bohaterem Biało-Czerwonych podczas mundialu. Z Niemcami tylko potwierdził wielkie umiejętności i wysoką formę. Pierwszą udaną interwencję zaliczył w 28. minucie, gdy odbił techniczny strzał Kaia Havertza zza pola karnego. Piłkarza Chelsea zatrzymał także chwilę później, kiedy świetnie skrócił kąt strzelającemu. Zachował czujność też od razu po przerwie, zatrzymując Wirtza. Refleksem i dobrym ustawieniem popisał się też w 65. minucie przy finezyjnym uderzeniu Havertza. Ale najlepsze parady zanotował w końcówce, gdy w pojedynkę zatrzymywał Niemców.

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Tomasz Kędziora 4+

Po raz ostatni grał w kadrze jeszcze za kadencji Paulo Sousy, ale ostatnim selekcjonerem, który naprawdę darzył go zaufaniem, był Jerzy Brzęczek. Mecz z Niemcami pokazał, że Czesław Michniewicz przedwcześnie skreślił Kędziorę. Piłkarz Dynama Kijów, który ostatnio występował na wypożyczeniu w PAOK-u Saloniki zanotował wiele udanych interwencji. Oddalał zagrożenie skutecznymi wybiciami, a także starał się asekurować Kiwiora. Bardzo solidny mecz.

Jan Bednarek 3-

Kolejne zgrupowanie bez Kamila Glika i znowu Jan Bednarek nie potrafi wejść w jego buty. Miał być liderem formacji defensywnej, ale dziś był jej najsłabszym elementem. Nie popełnił żadnego rażącego błędu, ale bywał spóźniony i chaotyczny w rozegraniu.

Jakub Kiwior 3+

Niedawno strzelił premierowego gola w Premier League, a teraz obrońca Arsenalu zdobył debiutancką bramkę w kadrze. I było to naprawdę dobre uderzenie głową z niełatwej pozycji. W pierwszej połowie nie miał wiele roboty w defensywie. Po przerwie to się zmieniło. Miał szczęście, że za jego plecami był Szczęsny, bo czyste konto drużyny ociepla wizerunek Kiwiora. Plusik za gola.

Bartosz Bereszyński 3+

Bereszyński miał niezły mundial w Katarze, ale po zimowym transferze do Napoli prawie w ogóle nie grał, więc jego forma była niewiadomą. Obrońca Sampdorii pokazał się jednak z przyzwoitej strony. Wybierał głównie bezpieczenie rozwiązania, ale był dość pewny w obronie, a nawet przydarzyły mu się dwa dobre ofensywne akcenty.

Jakub Błaszczykowski 6

Za piękną historię 109 meczów w reprezentacji Polski. Historię, która rozpoczęła się od gola w debiucie, a jest tym piękniejsza, bo Kuba zawsze - w każdym meczu - grał do ostatniej kropli potu. To "6" za koncert z Czechami w 2010 roku, za piękną bramkę z Rosją dwa lata później i za świetnie Euro 2016. Za każdy jego rajd, każdy sprytny drybling, każdą świetną wrzutkę i każdego pięknego gola. Za wszystko, co zrobiłeś dla reprezentacji Polski i przede wszystkim dla jej kibiców. Dziękujemy kapitanie!

I nawet te piątkowe 16 minut na Narodowym przypomniały nam, dlaczego ceniliśmy jego technikę oraz boiskową mądrość.

Maestro Błaszczykowski. "Lewandowski nie pamięta". Zagrali bez słów

Damian Szymański 4+

Wszędobylski. Tak najlepiej opisać pomocnika AEK-u Ateny, który wygrywał większość pojedynków, notował wiele przechwytów i po prostu cały czas chciał uczestniczyć w grze. Oczywiście, nie jest wirtuozem techniki, ale nie każdy nim musi być. Być może Fernando Santos, niczym Adam Nawałka, znalazł własnego Krzysztofa Mączyńskiego. W meczu z Czechami (1:3) grał krótko, ale strzelił gola. Teraz biegał przez 77 minut i pokazał przede wszystkim swoje walory defensywne.

Sebastian Szymański 3+

W końcu dostał szansę gry bliżej środka pola, a nie przyklejony do skrzydła. I miała to być recepta, by w pełni wykorzystać jego potencjał, który możemy podziwiać w Feyenoordzie. Ale to nie był jego dobry mecz. Znowu nie potrafił wziąć ciężaru gry na własne barki. Nie oglądaliśmy też długo wyczekiwanej współpracy z Zielińskim. Popisał się za to dobrą wrzutką z rzutu rożnego na głowę Kiwiora, który trafił do siatki.

Piotr Zieliński 2-

W pierwszej połowie zanotował jedno świetne podanie, gdy uruchomił na skrzydle Jakuba Kamińskiego. Problem w tym - i aż trudno w to uwierzyć - że po 45 minutach miał na koncie zaledwie trzy (!) celne podania. Po przerwie dorzucił kolejne i na tym się skończyło. Bezbarwny mecz Zielińskiego, choć może to i tak zbyt ulgowe określenie.

Jakub Kamiński 4-

Powoli rozkręcał się w Wolfsburgu i powoli rozkręca się w reprezentacji Polski. Miewa przebłyski, w których możemy zobaczyć jego szybkość, pewność siebie i czutkę do dryblingów, ale to były głównie migawki. Czekamy na więcej, ale jeśli ktoś może zastąpić kiedyś Błaszczykowskiego, to właśnie Jakub Kamiński.

Robert Lewandowski 2+

To był jego 141. mecz w kadrze i spokojnie znajdziemy sto lepszych od tego piątkowego. W pierwszej połowie zanotował dwa, może trzy sprytne podania, ale pod bramką Niemców był niewidoczny. Przegrywał większość pojedynków z obrońcami (2/6), no i oddał zaledwie jeden strzał. I to niecelny. Ale w jego przypadku najważniejsze było to, że nie odniósł żadnej kontuzji i że za kilka dni będzie wypoczęty w starciu z Mołdawią.

Rezerwowi:

Michał Skóraś 3+

Szarpał, był aktywny. I za to plusik. Problem w tym, że w finalizacji akcji przypominał tego Skórasia z ekstraklasy, a nie z Ligi Konferencji. Otrzymał szansę od Fernando Santosa, ale raczej nie przybliżył się tym występem do pierwszego składu.

Karol Linetty 2

W ciągu 45 minut drugiej połowy udało mu się tylko dziewięć razy dotknąć piłki. Trochę mało, jak na środkowego pomocnika, prawda? Trzeba jednak go usprawiedliwić, że w drugiej połowie piłką grali już tylko Niemcy. Bezbarwny mecz.

Arkadiusz Milik 2-

Zmienił w przerwie Lewandowskiego i już 15 minut później zmarnował świetną akcję, gdy mógł się znaleźć oko w oko z bramkarzem, ale w ostatniej chwili wyprzedził go Malick Thiaw. Skończył mecz bez żadnego strzału. Mizerny mecz napastnika Juventusu.

Bartosz Slisz 2

Zastąpił Zielińskiego w 63. minucie. Rzadko miał piłkę, ale jak już ją miał, to z reguły jej nie tracił. Nie tracił, bo wybierał bezpieczne rozwiązania. Ale takim meczem nie zmienił swojego miejsca w hierarchii.

Pozostali rezerwowi (Przemysław Frankowski i Krystian Bielik) grali zbyt krótko, by ich ocenić.