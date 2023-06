Takiej reakcji Santosa jeszcze nie widzieliśmy. Wystarczyła minuta

Prestiżowy rywal, ponad 50 tysięcy biało-czerwonych kibiców na trybunach i doniosła uroczystość - pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego. Tak w skrócie wyglądało piątkowe towarzyskie spotkanie z Niemcami. - Ten mecz to wyraz podziękowania i oddania szacunku Kubie za wszystko, co zrobił dla reprezentacji - mówił w czwartek Fernando Santos, ale od razu dodawał, że nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej. - Myślę tylko o zwycięstwie - zaznaczał Portugalczyk.

Skład faktycznie pokazał, że Santos podszedł do sprawy poważnie. Wystawił na Niemców najmocniejszą jedenastkę. Z Wojciechem Szczęsnym w bramce, Piotrem Zielińskim w pomocy i Robertem Lewandowskim w ataku. W piątek Portugalczyk postawił na tych samych piłkarzy, którzy prawdopodobnie we wtorek zmierzą się w Kiszyniowie w meczu o punkty w eliminacjach Euro 2024.

Nie było mowy o oszczędzaniu najlepszych piłkarzy na mecz z Mołdawią, choć w tygodniu poprzedzającym piątkowe spotkanie z Niemcami Santos na treningach zgrywał ze sobą zmienników - m.in. Bartosza Slisza, Bena Ledermana czy Mateusza Łęgowskiego. I od wielu tygodni wysyłał sygnały, że gdyby to zależało od niego, w ogóle nie rozgrywałby meczu z Niemcami.

Czterech, a momentami nawet pięciu

Ale rozegrał, i to w najmocniejszym składzie, w sprawdzonym ustawieniu z czwórką obrońców, który momentami przechodził nawet na pięciu obrońców. W fazie defensywnej, już po zejściu z boiska Jakuba Błaszczykowskiego, kiedy w jednej linii - w zależności od tego, po której stronie boiska Niemcy rozgrywali akcję - do defensywy cofali się skrzydłowi: Jakub Kamiński albo Michał Skóraś.

Plan wypalił. Przynajmniej w defensywie, gdzie Polska skutecznie broniła dostępu do własnej bramki. Niemcy do przerwy oddali 10 strzałów, ale tylko trzy z nich były celne. Sporo akcji przerywanych wtedy było w środkowej strefie, daleko od pola karnego (dobry mecz rozegrał Damian Szymański), choć początek meczu wcale na to nie wskazywał. A może nawet nie tyle początek, ile zachowanie Santosa.

Takiego Santosa jeszcze nie widzieliśmy

- Ej, no co jest, ustawcie się inaczej - zdawało się, że krzyknął Santos. Nie minęła nawet minuta spotkania, Niemcy ledwo zdążyli zacząć mecz od środka i usłyszeć pierwsze gwizdy, a portugalski selekcjoner już wściekał się na swój zespół. Przyznamy szczerze: jeszcze w takim stanie go nie widzieliśmy. Ani w meczu z Czechami, ani z Albanią, kiedy raczej spokojnie przyglądał się wszystkiemu z boku, ewentualnie szeroko rozkładał ręce po nieudanych akcjach. Zupełnie inaczej było teraz, bo Santos w piątek nie tylko krzyczał, ale też wybiegł z wyznaczonej strefy i w pierwszej minucie o mało nie zderzył się nawet z sędzią liniowym.

Nie wiemy, co dokładnie Santos chciał przekazać piłkarzom, ale podejrzewamy, że po prostu wściekał się, by druga linia podeszła wyżej i agresywniej zaatakowała niemiecki zespół, który dość swobodnie wymieniał podania w środkowej strefie. Wymowny był też obrazek z 16. minuty, kiedy Błaszczykowski schodził z boiska. Santos od razu podszedł wtedy do linii środkowej. Zanim jednak poklepał i przytulił Błaszczykowskiego, zaczął żywo gestykulować i rozmawiać z Zielińskim, czyli najlepiej wyszkolonym technicznie i najbardziej kreatywnym piłkarzem polskiej reprezentacji, który w pierwszych minutach był niewidoczny.

Zaczęło się od gwizdów. I to już przed meczem

- Oni już chyba wiedzą - żartowali kibice, którzy siedzieli tuż nad trybuną prasową. Godzinę przed meczem, kiedy stadionowi spikerzy prosili ich, by poćwiczyli razem z nimi... buczenie i gwizdy. Trening się udał, bo gwizdy były głośne i wyraźne. No i szybko okazały się przydatne, bo minęła ledwie minuta spotkania, a biało-czerwoni kibice już zaczęli wygwizdywać niemiecki zespół.

166 podań i aż 95 proc. celnych, a przy tym 70 proc. posiadania piłki. Tak wyglądały statystyki niemieckiej drużyny po pierwszym kwadransie. Później wcale nie był gorzej, ale gra w piłkę to nie tylko atak pozycyjny. To także szybki atak, skuteczna defensywa czy stałe fragmenty gry. Choćby rzuty rożne. Jak ten z 31. minuty, kiedy Sebastian Szymański dośrodkował piłkę w pole karne, którą głową do bramki skierował Jakub Kiwior.

Wynik idzie w świat. Dobrze, że nie gra

Santosa jakoś specjalnie gol Kiwiora nie ucieszył. Ale to był moment, w którym Portugalczyk w końcu na chwilę usiadł na ławce rezerwowych. W końcu było widać, że jest spokojniejszy. Bo nawet gdy podniósł się z ławki, już nie miał aż tylu uwag do swoich piłkarzy. Spacerował wzdłuż linii albo stał nieruchomo z rękami w kieszeni i obserwował grę biało-czerwonych.

Z kolei niemiecki trener Hansi Flick po golu Kiwiora nerwowo napił się wody i po chwili podszedł do bocznej linii, gdzie bił brawo i motywował swoich piłkarzy. W przerwie selekcjoner gości zrobił dwie zmiany. Zresztą podobnie jak Santos, który zdjął Lewandowskiego i Sebastiana Szymańskiego, a w ich miejsce wpuścił na boisko Arkadiusza Milika i Karola Linettego.

Zmiany wniosły niewiele, by nie napisać, że nic. Druga część meczu toczyła się w zasadzie tylko na naszej połowie. Polacy długimi fragmentami byli zamknięci pod własnym polem karnym, ale tam bronili się dobrze - byli waleczni i skoncentrowani. Mieli też w bramce Szczęsnego, który fantastycznie wybronił kilka sytuacji. Może nie było to piękne widowisko, szczególnie po przerwie, ale wynik idzie w świat. Wypada docenić to zwycięstwo. Tym bardziej że Polsce dopiero drugi raz w historii - na 22 rozegrane mecze - udało się pokonać reprezentację Niemiec.