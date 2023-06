Koseckiemu nie podoba się zachowanie Santosa

Kilka miesięcy temu Fernando Santos udzielił obszernego wywiadu dla TVP Sport, w którym jasno przekazał swoje stanowisko na temat zbliżającej się konfrontacji z Niemcami. Selekcjoner nie był zachwycony pomysłem towarzyskiego meczu. - Nie interesuje mnie tak naprawdę. Nie jest mi to potrzebne - zakomunikował. Jego opinia spotkała się z bardzo dużą krytyką zarówno kibiców, jak i byłych piłkarzy. Bardzo duże niezadowolenie głośno wyraził m.in. Tomasz Kłos. Okazuje się, że nie tylko jemu słowa Portugalczyka nie przypadły do gustu.

Roman Kosecki skrytykował Santosa za podejście do meczu z Niemcami. "Możemy zagrać z wyspami Bora-Bora"

Były reprezentant Polski Roman Kosecki, który jeszcze nie tak dawno popierał Santosa w kwestii polskich piłkarzy w ekstraklasie, postanowił zabrać głos i skrytykować szkoleniowca za jego słowa odnośnie do piątkowego starcia z Niemcami.

- A czy mecz w Lidze Narodów był Holendrom potrzebny? Grali na sto procent, nie awansowali i czy im był potrzebny ten mecz? To jest takie gadanie. Jeśli są terminy, a w tych oficjalnych terminach grają wszystkie reprezentacje, to jest ten mecz kadry i trzeba dać z siebie wszystko. Bez względu z kim byśmy się nie mierzyli, to też gralibyśmy na sto procent. Trzeba go wygrać, bo reprezentujemy Polskę - stwierdził w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

57-latkowi podoba się idea rozegrania meczu z Niemcami, ponieważ jest to jeden z najmocniejszych rywali, z którym możemy sprawdzić swoje umiejętności. - Możemy zagrać z wyspami Bora-Bora i co to da? Proszę mi powiedzieć jeszcze jedno: kto panu Santosowi w spotkaniu z Niemcami broni wystawić tych, którzy walczą o miejsca w pierwszej "jedenastce" i oszczędzać zawodników wyjściowego składu na mecz eliminacyjny? - dodał.

Kosecki zabrał głos na temat pożegnania Błaszczykowskiego. "Chciałbym, żeby to była normalność"

Kosecki zdradził też, że jest szczęśliwy, ponieważ wieloletni kapitan kadry Jakub Błaszczykowski będzie miał okazję po raz ostatni zaprezentować się w barwach narodowych. - Każdy będzie chciał ten mecz wygrać. (...) U nas jest to wielka chwila - pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego, wielkiego piłkarza, który grał w Polsce oraz właśnie w Niemczech. Cieszę się, że wyszła taka inicjatywa - przekazał..

- Chciałbym, żeby to była normalność w naszej piłce i samej działalności. Piłkarz kończy karierę i z dnia na dzień zostaje sam. Wiemy, jak później toczy się życie, a zawsze powinna być jakaś tam opieka nad tymi zawodnikami - podsumował.

Spotkanie Polska - Niemcy rozpocznie się w piątek 16 czerwca o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na Polsat Sport Premium 1 oraz na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.