Reprezentant Polski porównał się do Messiego. Tak odpowiada hejterom

Za Kacprem Kozłowskim udany sezon na holenderskich boiskach. 19-latek był wypożyczony z Brighton do Vitesse Arnhem i był to dla niego dobry czas. Rozegrał łącznie 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Ponadto w międzyczasie znalazł czas na pozaboiskowe aktywności i wraz z Jakubem Kokielem... wydał książkę "Mentalność właściciela".

Kacper Kozłowski odpowiedział na krytykę. Porównał się do Messiego

Po premierze książki na reprezentanta Polski spadła niemała krytyka. Kozłowski w rozmowie z portalem Meczyki.pl odniósł się do sprawy i wyjaśnił, że książka nie jest jego biografią. - Wiele niedoinformowanych portali napisało kilka postów, że biografia Kacpra Kozłowskiego, żeby się klikało i żeby był hejt w moją stronę. Jeśli ktoś zobaczy treść książki, to zobaczy, że to nie jest żadna moja biografia - przyznał.

- Jeżeli pomoc mojemu koledze, z którym się znamy dosyć długo, jest hejtowana, to chyba nie dla mnie. Mam troszkę inne myślenie. Wydaje mi się, że gdyby mój kolega miał inne znajomości piłkarskie, to może odezwałby się do nich. Ale ja się w ogóle nie przejmuje tym, co ludzie o mnie piszą - przyznał.

Piłkarz porównał się nawet do... samego Leo Messiego. - Messiego, najlepszego piłkarza na świecie, też krytykują, wręcz jadą po nim, wyzywają od karłów. Wiadomo, że to inna skala, ale nie mogę się przejmować takimi rzeczami - podkreślił i dodał: - Jestem silnym zawodnikiem, jeśli chodzi o głowę. Wielu zawodników ma na sobie dużą presję, a ja nie mam tego myślenia i czuję, że gdybym miał jakąś taką blokadę, to wyglądałbym gorzej na boisku.

Kacper Kozłowski wraca do Anglii. Decyzja, co dalej zapadnie później

Kozłowski latem wróci do Brighton, co potwierdził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Na pewno wracam do Brighton na okres przygotowawczy, a po treningach w Anglii zapadnie decyzja. Przeprowadzki co pół roku są trudne, bo pakujesz walizki i w sumie nie wiesz, gdzie wracasz. Poza tym nie da się przyzwyczaić do jednego miejsca w tak krótkim czasie - wyjawił.

Aktualnie 19-latek przebywa na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski. W poniedziałek 19 czerwca kadra U-21 zagra na wyjeździe mecz towarzyski z Czarnogórą.