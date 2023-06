Nawałka walczył o Błaszczykowskiego. "Wiele razy jeździłem do Sousy"

Euro 2016 było fantastycznym turniejem w wykonaniu reprezentacji Polski, w szczególności Jakuba Błaszczykowski. Chociaż skrzydłowy miał za sobą nieudany sezon 2015/2016 we włoskiej Fiorentinie, to na mistrzostwach Europy był jasnym punktem polskiej kadry, mając dwie bramki oraz asystę przez cały turniej. Nie zmaże tej historii niewykorzystany rzut karny w ćwierćfinale z Portugalią.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski: Od kibiców zawsze czułem wsparcie

Santos może totalnie zaskoczyć. Taki skład na Niemców?!

Adam Nawałka robił wszystko, żeby Jakub Błaszczykowski był gotowy na Euro 2016

Ówczesny trener reprezentacji Polski, Adam Nawałka, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyjawił, jak wyglądały przygotowania Błaszczykowskiego do mistrzostw we Francji. 37-latek miał wtedy na koncie zaledwie 20 spotkań w klubie prowadzonym przez Paulo Sousę i nie znajdował się w najlepszej formie fizycznej.

- Przeżywał tam trudny okres. Paulo Sousa nie stawiał na Kubę, rzeczywiście wiosna była dla niego bardzo trudna. Bardzo mocno wierzyłem, że Kuba może być zawodnikiem, który dużo da reprezentacji. Jego morale, wartości, determinacja, zaangażowanie, jednym słowem wszystko to, co jest istotne w optymalnym przygotowaniu do turnieju, było na odpowiednim poziomie - powiedział Nawałka.

- Nie ukrywam, że wiele razy jeździłem do Włoch, rozmawiałem z Paulo Sousą, żeby wyjaśnić sytuację. Było też wsparcie ze strony mojego sztabu, trener przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka był w stałym kontakcie z Kubą, również jeździł do Włoch. Wszystko po to, żeby był optymalnie przygotowany - dodawał były selekcjoner Biało-Czerwonych. Wyraził radość, że na samym turnieju Błaszczykowski był jednym z najlepszych zawodników, który był częścią całego tamtego zespołu, który do końca walczył o półfinał mistrzostw Europy.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Gwiazda Bayernu zachwyca się Lewandowskim. A Niemcy się dziwią

"Dla mnie Jakub Błaszczykowski był zawodnikiem wybitnym"

Nawałka podkreślał, że Błaszczykowski był piłkarzem, który może stanowić przykład dla młodszych zawodników. - Dla mnie Kuba był zawodnikiem wybitnym. Mam tu na myśli takie wartości, jak reprezentowanie barw narodowych, co zawsze było dla niego wielką dumą, zaszczytem, obowiązkiem - zakończył 65-latek.

Jakub Błaszczykowski wystąpił dotychczas w 108 spotkaniach reprezentacji Polski. Piątkowy występ w meczu towarzyskim z Niemcami będzie 109. i zarazem ostatnim meczem 37-latka w narodowych barwach. Relację ze spotkania rozgrywanego na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.